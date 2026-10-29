AUTOBUS

Rinnovare una flotta dedicata al trasporto passeggeri richiede qualcosa in più del semplice cambio di motorizzazione: serve un’architettura capace di integrarsi nella pianificazione quotidiana delle corse. All’appuntamento di IBE Intermobility Future Ways 2026, IVECO BUS conferma la sua presenza puntando su autobus elettrici e modelli di grande dimensione, concepiti per inserirsi con flessibilità sia nei collegamenti regionali sia nei servizi scolastici.

Un punto d’incontro per la mobilità del futuro

La cornice dell’evento sarà il quartiere fieristico di Rimini, che dal 24 al 26 novembre 2026 ospiterà la dodicesima edizione di IBE Intermobility Future Ways. Come abbiamo già evidenziato nei precedenti articoli, l’appuntamento rappresenterà un momento centrale di confronto per l’intero settore del trasporto pubblico su gomma, ponendo al centro dell’attenzione le nuove tecnologie, i sistemi di propulsione puliti e le strategie per rinnovare i servizi di mobilità su strada.

In questo grande spazio espositivo, aziende del settore ed enti gestori avranno infatti la possibilità di valutare dal vivo le trasformazioni in atto per rendere i viaggi quotidiani più efficienti e sostenibili.

L’efficienza dell’elettrico sulle tratte extraurbane: il Crossway Elec 13m NF

Al centro dello stand di Iveco Bus figurerà un modello destinato a ricoprire un ruolo di primo piano nei collegamenti interurbani e scolastici: il Crossway Elec 13m NF (Normal Floor).

Proprio in occasione della manifestazione riminese, questo veicolo a batteria, presentato nella versione da 13 metri a pianale normale, figurerà tra i sette finalisti selezionati per contendersi il riconoscimento di “Autobus dell’Anno 2027” (Bus of the Year 2027).

Sottoposto ai severi collaudi del Bus Euro Test 2026 dedicati alle versioni interurbane, il mezzo ha messo in luce doti rilevanti sul piano del comfort acustico nell’abitacolo, della precisione di guida anche nelle tratte più complesse e della visibilità per il conducente.

Il responso finale della giuria verrà proclamato durante la giornata inaugurale della fiera, nel pomeriggio del 24 novembre, confermando l’importanza di un modello che punta a coniugare autonomia e sicurezza per la conversione ecologica dei servizi extraurbani.

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