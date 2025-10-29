AUTOBUS

Il mondo del trasporto pubblico locale (TPL) ha trovato un punto di incontro dinamico e strategico presso il Misano World Circuit Marco Simoncelli, location che ha ospitato la quarta edizione dell’IBE Driving Experience 2025, un evento organizzato da Italian Exhibition Group (IEG). Questa manifestazione si è affermata come un’occasione per gli specialisti e i professionisti del settore degli autobus, trasformando il circuito in un vero e proprio ambiente di prova dove l’innovazione di prodotto incontra la prova su strada.

In questo scenario cruciale per l’evoluzione della mobilità su gomma, IVECO BUS ha giocato un ruolo di primo piano. Il costruttore ha esposto presso il proprio spazio quattro modelli che incarnano la fusione tra avanzamento tecnologico, impegno ecologico e massimi standard di sicurezza, coprendo diverse necessità del trasporto pubblico su gomma.

I quattro protagonisti dello stand IVECO BUS

Per le esigenze di medio-lungo raggio e per i servizi turistici, è stato presentato un modello dimostrativo del versatile EVADYS da 13 metri, un veicolo concepito per assicurare comfort, affidabilità e robustezza sulle tratte interurbane e turistiche.

Focalizzato invece sul trasporto cittadino, il CROSSWAY Low Entry CITY da 12 metri, in versione full electric, si è distinto per la sua totale assenza di emissioni e per l’integrazione dei più recenti sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS). Questo modello offre un servizio urbano sostenibile, efficiente e dotato di un elevato livello di protezione attiva.

A riprova della strategia multi-energetica, IVECO BUS ha incluso il CROSSWAY Normal Floor CNG con tecnologia mild hybrid. Questa soluzione a gas naturale compresso affiancata dall’ibridazione leggera è ottimizzata per l’uso interurbano e mira a minimizzare l’impatto ambientale riducendo sensibilmente i consumi e le emissioni.

Infine, nel segmento del trasporto scolastico, l’attenzione è stata calamitata dal minibus elettrico da 32 posti. Questo mezzo, 100% elettrico, combina dimensioni contenute con zero emissioni, risultando l’opzione ideale per gli spostamenti degli studenti in contesti sia urbani che suburbani.

Intervista con Gianluca Annunziata, responsabile del mercato Italia di Iveco Bus

IVECO BUS ha partecipato all’IBE Driving Experience 2025 offrendo ai visitatori una visione chiara del suo percorso verso l’elettrificazione e la sostenibilità, attraverso una gamma di quattro veicoli che combinano innovazione e sicurezza. Con l’occasione, abbiamo rivolto alcune domande a Gianluca Annunziata, Business Director Italy di IVECO BUS, per approfondire i temi centrali portati all’attenzione del pubblico e per comprendere meglio la strategia dell’azienda nel contesto della transizione energetica.

Quali sono i temi che portate all’attenzione del pubblico di IBE rispetto alla vostra offerta?

“IBE segue, come noto, la Busworld, in cui abbiamo partecipato con tutta la line-up, ma soprattutto tre novità molto importanti che sono state il Crossway Normal Floor elettrico, che va a completare la gamma Crossway. Abbiamo portato il completamento della gamma minibus, il primo Low Entry full electric, e poi abbiamo portato un 10 metri gas che anche in questo caso va a completamento della gamma dei veicoli a gas di cui siamo liberi. Qui a IBE abbiamo deciso di portare quattro veicoli, di cui i due principali sono anche in questo caso una novità che è lo scuolabus Full Electric. Abbiamo poi portato nuovamente il Crossway Low entry, anche in questo caso elettrico, che è un veicolo già disponibile dello scorso anno e di cui abbiamo in Italia già oltre 100 veicoli immatricolati dallo scorso anno.”

Questa scelta dell’elettrico, che è una scelta ancora divisiva; adesso stiamo cominciando a vederla in maniera massiccia sul mondo delle auto mentre sul mondo del trasporto passeggeri urbano ce l’abbiamo già da tempo; su quello del trasporto di media e lunga percorrenza, invece, è una scelta importante. Che tipo di risposta vi aspettate dal mercato su questi prodotti?

“Questa è la vera domanda: tutti i costruttori, e quindi ovviamente anche noi, stiamo lavorando con ben chiaro in mente quelli che sono gli obiettivi dettati dalle regolamentazioni europee. In generale, quindi non solo per Iveco, il mercato non è ancora pronto, secondo noi, per assorbire un trasporto interurbano che sia completamente elettrico, che possa sostituire in toto quelle che sono le alimentazioni tradizionali. Questo sostanzialmente per tre motivi: le infrastrutture, il costo del veicolo e anche l’autonomia, numero passeggeri e capacità di bagaglio. Allo stesso tempo, però, è comunque una strada intrapresa, quindi anche noi, così come abbiamo fatto lo scorso anno, prima con il Low Entry con il Normal Floor, che presenteremo in Italia appunto con sei batterie, crediamo che, per un certo tipo di applicazioni, anche interurbani, con il corretto bilanciamento tra distanze passeggeri, bagagli e infrastrutturazione, possa essere fondamentale.

Guardando al futuro, di recente è stata annunciata l’apertura da parte della presidente von Der Leyen sul tema dei biocarburanti, che è un tema che l’Italia sta portando avanti su vari fronti come sostituzione alla chiusura dell’endotermico al 35: è un dibattito che a voi interessa in qualche modo?

Ci interessa ovviamente nella misura in cui da parte delle istituzioni europee ci siano delle indicazioni appunto chiare, perché di fatto i costruttori, e in questo caso nuovamente parlo di tutti i costruttori, non solo di Iveco, si trovano un po’ tra l’incudine e il martello. Quindi, da una parte le aziende di trasporto, dall’altra parte le istituzioni europee, ma poi sta ai costruttori gestire questo bilanciamento. Noi comunque siamo sostenitori anche della neutralità energetica e quindi della corretta alimentazione per il corretto utilizzo. I nostri veicoli, appunto, Euro 6 di ultimissima generazione sono già equipaggiati, sono già compatibili, anche per l’HVO; quindi con delle chiare indicazioni da parte delle istituzioni, noi ovviamente seguiamo attentamente quella che è l’evoluzione.”

