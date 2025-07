AUTOBUS

Itabus sta ampliando il proprio organico e offre nuove posizioni lavorative in diverse regioni italiane. L’azienda italiana nel trasporto passeggeri su gomma di proprietà di Italo ha infatti avviato di recente una campagna di assunzioni per nuovi conducenti di autobus per servizi di linea.

Un aspetto rilevante di queste offerte è la possibilità di inserimento con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Per i conducenti, in particolare, è specificato un contratto a tempo indeterminato secondo il CCNL Autoferrotranvieri, che include la tredicesima e la quattordicesima mensilità.

Itabus cerca personale: posizioni aperte e località delle assunzioni

Le assunzioni per conducenti fanno parte di un programma di selezione più ampio. Itabus, infatti, sta cercando personale per nuove figure professionali operative in diverse regioni d’Italia, in particolare nel Lazio e in Puglia; e per i ruoli previsti c’è la possibilità di inserimento con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Più nello specifico, Itabus è attualmente alla ricerca di un operatore di impianto (categorie protette), per la supervisione delle attività di pulizia e manutenzione della flotta a Roma, un responsabile della sala operativa, per contribuire all’efficacia delle attività e delle prestazioni del personale, e un coordinatore di circolazione, per monitorare e gestire i servizi di trasporto e pianificare le manutenzioni. Si cerca, inoltre, anche un coordinatore del personale di guida per supportare la gestione e programmazione dei turni.

Requisiti richiesti per i conducenti di autobus

Un focus importante della selezione è sulla ricerca di conducenti di autobus per servizi di linea TPL, la cui mansione principale sarà il trasporto passeggeri utilizzando i mezzi aziendali.

Per gli autisti, è specificamente prevista l’assunzione a tempo indeterminato secondo il CCNL Autoferrotranvieri, includendo la tredicesima e la quattordicesima mensilità.

Per i conducenti di autobus, i requisiti specifici includono il possesso della patente D o DE e la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) persone.

È richieste, inoltre, esperienza pregressa nel ruolo di autista per linee di lunga percorrenza o nel settore noleggio. Ma anche flessibilità e disponibilità al lavoro su turni, sia diurni che notturni, inclusi i giorni festivi e il fine settimana.

Anche la conoscenza delle normative sulla sicurezza stradale e sui trasporti pubblici è essenziale, così come la disponibilità a effettuare trasferte sul territorio nazionale ed europeo e a svolgere, in modo complementare al servizio di linea, anche servizi a noleggio.

Completano il profilo del conducente l’orientamento al cliente, un’elevata soglia di attenzione, spiccate doti di problem solving, precisione e affidabilità.

Potrebbe interessarti anche: TPL, maxi gara Consip: 600 milioni di euro per gli autobus elettrici