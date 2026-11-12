AUTOBUS

Irizar rinnova la propria partecipazione a IBE Intermobility Future Ways, confermando il ritorno alla Fiera di Rimini dal 24 al 26 novembre in occasione della dodicesima edizione della manifestazione.

Benché l’azienda non abbia ancora reso noto l’elenco definitivo dei mezzi in esposizione, è già possibile tracciare una panoramica attendibile delle novità che accoglieranno i visitatori, incentrate in particolare sulle tecnologie a zero emissioni per il trasporto passeggeri e sull’efficienza operativa di autobus e pullman.

Un punto di riferimento per la mobilità collettiva e il trasporto pubblico locale

La manifestazione di Rimini, organizzata da Italian Exhibition Group, rappresenta un momento di confronto primario per il settore dei trasporti. Durante le tre giornate espositive, oltre cento aziende, tecnici del settore e gestori di rete analizzeranno l’evoluzione tecnologica e l’integrazione tra le diverse modalità della mobilità collettiva.

L’evento punta a stimolare un dialogo costruttivo tra le imprese e le istituzioni, ponendo al centro dell’attenzione la modernizzazione del trasporto pubblico, il rinnovamento delle flotte e l’adozione di soluzioni sostenibili per collegare sia i centri urbani sia i territori extraurbani.

Dalla rete urbana ai viaggi a lungo raggio: le novità previste in esposizione

All’interno dell’area espositiva, Irizar Italia sarà presente presso lo Stand 127 del Padiglione A1.

Nella giornata inaugurale del 24 novembre, il costruttore terrà una presentazione riservata alla stampa dalle 13:30 alle 13:50 per illustrare la propria visione sulle sfide del futuro per il comparto.

Tra i mezzi che potrebbero essere presenti allo stand per la mobilità si ipotizza la presenza dei modelli a propulsione elettrica della gamma Efficient.

Tra questi, ad esempio, figura l’autobus urbano ie bus, accreditato di un alleggerimento strutturale attorno ai mille kg, una capacità passeggeri superiore del 5% e consumi ridotti del 10%, affiancato eventualmente dalla variante ie tram da 18,2 metri, dotata di batterie di ultima generazione.

Per i collegamenti extraurbani di Classe II potrebbe, invece, trovare collocazione la versione 100% elettrica a pianale ribassato del modello i3.

Nel comparto del gran turismo e dei collegamenti a lunga percorrenza, si stima che la selezione del marchio possa comprendere l’i6S Efficient, disponibile anche con sistema a celle di combustibile a idrogeno capace di garantire fino a mille chilometri di autonomia, o il modello i8 orientato ai servizi di fascia alta.

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