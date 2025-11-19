AUTOBUS

L’agevolazione sarà attiva dall’8 dicembre al 6 gennaio 2026 ed è riservata ai residenti tra i 16 e i 25 anni in possesso della Carta Giovani “Bella X Noi”. Scopri di più.

Svolta nella mobilità giovanile: la Regione Lazio annuncia un regalo di Natale anticipato per i suoi residenti più giovani. Si chiama “Natale in Tour 2025”, ed è l’iniziativa che letteralmente azzera i costi di viaggio sul trasporto pubblico locale (TPL) per tutti coloro che hanno tra i 16 e i 25 anni.

Dimenticate il prezzo del biglietto: per oltre un mese, la Regione vi invita a salire a bordo gratuitamente, trasformando i mezzi pubblici in un passaporto illimitato per l’esplorazione del territorio.

Questa misura è stata approvata dalla Giunta regionale, su proposta congiunta degli assessori Fabrizio Ghera, responsabile della Mobilità e dei Trasporti, e Simona Baldassarre, che cura Cultura e Politiche giovanili. L’intento è chiaro: da un lato, potenziare concretamente l’utilizzo della mobilità sostenibile; dall’altro, abbattere ogni ostacolo economico per spingere i ragazzi alla scoperta delle innumerevoli bellezze paesaggistiche e culturali del Lazio.

L’iniziativa Natale in Tour 2025

Autobus gratis per i giovani under 25

Chi può cogliere questa opportunità d’oro? I requisiti sono semplici: bisogna essere residenti nel Lazio ed essere già iscritti alla Carta Giovani “Bella X Noi”, lo strumento digitale che garantisce una serie di vantaggi esclusivi per i più giovani.

TPL gratis dall’8 dicembre al 6 gennaio

Il periodo di validità dell’agevolazione TPL è perfettamente incastonato nel periodo delle festività natalizi,: dall’8 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, coprendo l’intero arco temporale che va dall’Immacolata all’Epifania.

Treni e pullman gratis (Trenitalia e Cotral)

Durante queste settimane, i giovani beneficiari potranno sfruttare la rete regionale di trasporto passeggeri su ferro e su gomma, gestita da Trenitalia e Cotral. Si tratta di un vero e proprio lasciapassare che permette di muoversi in seconda classe entro i confini della Regione.

TPL gratis dalla Capitale ai borghi

L’iniziativa non si limita alle rotte minori, ma include arterie vitali per la mobilità metropolitana. Ne sono un esempio le cruciali linee ferroviarie ex concesse, la Roma-Lido e la Roma-Civita Castellana-Viterbo, direttrici rappresentano nodi strategici essenziali per il collegamento tra la Capitale e i centri abitati circostanti, garantendo così una copertura capillare.

Tuttavia, è bene precisare che non tutti i servizi sono inclusi: rimangono esclusi dal beneficio i servizi specifici come il Civitavecchia Express e il Leonardo Express, oltre a tutte le soluzioni di trasporto combinato che non sono sotto la gestione diretta di Trenitalia.

Dotazione finanziaria

Per sostenere questo ambizioso piano di mobilità, la Regione ha stanziato una dotazione complessiva di 400mila euro, ripartito equamente tra i due principali operatori di trasporto pubblico.

Obiettivi dell’incentivo TPL

Gli assessori Baldassarre e Ghera sottolineano che “Natale in Tour 2025” è molto più di un semplice abbonamento TPL: è un incentivo diretto all’utilizzo responsabile dei mezzi pubblici. Offrendo questa libertà di movimento, la Regione mira a creare un forte legame con la dimensione identitaria del territorio, favorendo attivamente l’inclusione, la partecipazione e, soprattutto, una maggiore consapevolezza ambientale nelle nuove generazioni.

