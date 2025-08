AUTOBUS

Pubblicato sul sito ufficiale dell’Aspal, l’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro, l’avviso per l’erogazione di incentivi in forma di voucher formativi destinati al conseguimento della patente D, DE e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC persone).

Gli incentivi sono utilizzabili per il conseguimento della patente autobus, trasporto passeggeri e CQC passeggeri.

L’iniziativa rientra in un piano strategico della Regione Sardegna per contrastare la grave carenza di autisti nel settore del trasporto passeggeri.

L’incentivo prevede un voucher formativo del valore massimo di 3.500 euro, riservato a candidati disoccupati, con almeno 24 anni di età e in possesso della patente B. Le domande possono essere presentate online attraverso la piattaforma regionale SUS, fino a esaurimento fondi.

Autisti autobus e trasporto passeggeri

Il fabbisogno di conducenti con patente D, DE e CQC persone è particolarmente elevato in Sardegna: secondo un’indagine della sezione locale Anav (Associazione Nazionale Autotrasporti Viaggiatori), mancano all’appello quasi 200 autisti qualificati, soprattutto per il servizio pubblico locale e i trasporti turistici stagionali.

Il settore è strategico per l’equilibrio della mobilità interna dell’isola, e la carenza di autisti rischia di compromettere non solo la qualità del servizio, ma anche lo sviluppo del comparto turistico e logistico regionale.

Incentivi e voucher patente patente D, DE e CQC per il trasporto persone

Per accedere al contributo è necessario:

essere disoccupati

avere almeno 24 anni

possedere la patente B

Il voucher potrà essere utilizzato per la frequenza di corsi professionali finalizzati all’ottenimento delle patenti D, DE e della CQC per il trasporto persone. L’iniziativa rappresenta un’occasione concreta per entrare nel mondo del lavoro come autista professionale in uno dei settori a più alta richiesta.

Tutti i dettagli sono disponibili sul portale Sardegna Lavoro e sul sito ufficiale dell’Aspal.

