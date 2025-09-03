AUTOBUS

L’appuntamento è a Modena dall’8 al 12 settembre. Scopri l’evento, il concorso e le attività in programma nel campo della bus Industry.

L’innovazione nel trasporto passeggeri su gomma urbano e interurbano fa sosta in Italia. Dall’8 al 12 settembre di quest’anno, la città di Modena ospiterà, presso il suo AeroClub, il Coach Euro Test 2025.

A supportare questa vetrina di avanguardia ci sarà anche IBE (Intermobility and Bus Expo) attraverso il suo Forum “Intermobility Future Ways” – che sarà sponsor ufficiale dell’evento -, sottolineando il proprio ruolo per la mobilità del futuro.

Approfondiamo l’appuntamento tanto atteso nel settore della bus industry, dal concorso alle attività in programma per autobus e pullman protagonisti di questa nuova edizione.

Che cos’è il Coach Euro Test

Il Coach Euro Test rappresenta un appuntamento annuale, tra i più significativi nel calendario europeo dedicato agli autobus e ai pullman; un’occasione cruciale per esaminare le nuove tendenze e l’esplorazione delle ultime novità nel campo del trasporto.

L’obiettivo è favorire un ambiente propizio allo scambio di idee e alla collaborazione, essenziali per affrontare le sfide future del trasporto pubblico e turistico.

La corsa al titolo di Coach of the Year 2025

Per l’edizione 2025 è stata scelta la città emiliana come fulcro dove si sfiderà l’eccellenza costruttiva di tutta Europa, mettendo in mostra le soluzioni più recenti e avanzate.

Al centro di questa kermesse di tecnologia e design vi sarà la sfida tra i mezzi turistici candidati al titolo di Coach of the Year 2025; un riconoscimento che fin dalla sua istituzione nel 1989 premia il progresso che ridisegna il trasporto su strada del domani, visibile nel primato ingegneristico, nell’audacia innovativa e anche nella visione creativa durante le fasi di progettazione e realizzazione di un veicolo.

Un’ampia giuria per i test e la valutazione dei mezzi

A valutare i mezzi in gara ci sarà una giuria di caratura internazionale composta da venticinque giornalisti specializzati nel settore, provenienti da ventiquattro differenti Paesi europei.

Durante i giorni di test, i giurati metteranno alla prova ogni mezzo con approfonditi test su strada, prove di frenata, accelerazione, comfort, sicurezza e presentazioni tecniche da parte dei costruttori.

Il culmine di questo percorso sarà la cerimonia di premiazione del vincitore del titolo di “Coach of the Year 2025”, che avverrà ufficialmente durante l’importante fiera Busworld Brussels.

L’impegno di IBE per la mobilità collettiva del futuro

Per IBE, l’assunzione del ruolo di parte attiva e sponsor ufficiale in un evento di tale portata evidenzia un impegno concreto nel promuovere la crescita e lo sviluppo del settore della mobilità collettiva.

Questa partnership, nel dettaglio, sottolinea gli sforzi di IBE per la diffusione della cultura di settore, per l’impulso all’innovazione tecnologica e di servizio e per la creazione di significative opportunità di networking tra tutti gli attori e professionisti coinvolti.

