AUTOBUS

Dal 24 al 26 novembre 2026, la fiera di Rimini ospiterà la dodicesima edizione di IBE Intermobility Future Ways, la manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group dedicata al futuro della mobilità. L’evento vedrà la partecipazione di oltre cento aziende, operatori di rete ed esperti per analizzare l’impatto delle tecnologie e l’integrazione dei servizi nel trasporto passeggeri. Entriamo nel vivo di questa dodicesima edizione con una panoramica sui temi al centro della manifestazione attraverso le novità di punta di costruttori e allestitori presenti.

Il dialogo tra istituzioni e associazioni di categoria

Come abbiamo anticipato nei nostri precedenti articoli, l’appuntamento di Rimini rappresenta un punto di riferimento per gli operatori del settore, oltre a una vera occasione di incontro e confronto per definire politiche di sviluppo condivise tra imprese e istituzioni. Ricordiamo che l’associazione AN.BTI-Confcommercio terrà in questa sede la propria assemblea generale mentre ASSTRA promuoverà insieme ad ANCI un incontro focalizzato sul Mobility Management, mirato a rispondere alle esigenze di spostamento sia nelle aree metropolitane sia nei contesti territoriali interni.

L’evoluzione del trasporto pubblico locale e delle reti ferroviarie per l’intermobilità

Passiamo ora ai temi più caldi di questa edizione. La riorganizzazione degli spostamenti collettivi richiede una visione d’insieme capace di collegare infrastrutture differenti. In questa prospettiva, Rete Ferroviaria Italiana approfondirà la cooperazione con gli enti regionali per favorire l’intermobilità. Allo stesso tempo, Trenitalia focalizzerà l’attenzione sulla facilità di fruizione dei treni e sull’armonizzazione dei collegamenti per chi viaggia.

La necessità di rendere il trasporto pubblico locale accessibile si unisce, inoltre, allo studio delle dinamiche sociali: Nordcom, in particolare, indagherà la cosiddetta povertà dei trasporti per delineare interventi di equità sociale. Sul versante gomma-ferro, invece, Tper e Lime condivideranno esperienze complementari volte a integrare le forme di mobilità condivisa con le linee tradizionali della rete cittadina.

Le sfide quotidiane della gestione del traffico urbano troveranno, inoltre, testimonianza diretta nell’operato di grandi aziende di trasporto come ATAC e Start Romagna.

I mezzi al centro del cambiamento: dagli autobus alla micromobilità

Il segmento dei bus e dei pullman granturismo mantiene oggi un ruolo primario nell’offerta complessiva dei viaggi collettivi.

In merito, la fiera quest’anno registra una marcata presenza dei maggiori costruttori internazionali: accanto a marchi di consolidata tradizione quali Daimler Buses, IVECO BUS, MAN, Scania, Irizar, Volvo Buses, ISUZU BUS, King Long, Otokar e VDL Bus Group, l’esposizione accoglie nuovi soggetti industriali come Yutong e Alfabus.

Nel setore, inoltre, l’adeguamento dei veicoli alle esigenze specifiche delle flotte trova risposta nelle soluzioni avanzate degli allestitori, tra cui Aveuro International, Carind, Gruppo D’Auria, Indcar, Mercus e Tremonia Mobility.

Con specifico riferimento agli spazi urbani, la continuità del viaggio è garantita dai servizi di micromobilità elettrica come quelli proposti da Voi Technology e dalle flotte di biciclette di Lyft Urban Solutions mentre l’erogazione di corse su richiesta trova spazio grazie agli strumenti digitali di Wayla Italia e Shotl per la gestione flessibile dei tragitti e del car pooling.

Digitalizzazione e dati per riorganizzare il trasporto passeggeri

Nel contesto della mobilità digitalizzata, invece, l’impiego delle informazioni rappresenta una leva fondamentale per ottimizzare i flussi di passeggeri. In merito, Freenow by Lyft approfondirà le prospettive legate ai servizi taxi, alla mobilità multimodale e alle opportunità aperte dalla guida autonoma. Per comprendere nel dettaglio i comportamenti di spostamento tra abitazione e posto di lavoro, Zucchetti illustrerà l’analisi dei dati applicata alla pianificazione aziendale.

Un altro tema importante riguarda l’architettura informatica delle flotte, settore che può beneficiare oggi di tecnologie avanzate, al pari di quelle proposte da IVU Traffic Technologies, concepite per la programmazione e il controllo dei mezzi. Un altro esempio arriva da PTV Group, che metterà a disposizione software di simulazione della circolazione.

Per quanto riguarda le tratte brevi e la gestione dell’ultimo miglio, invece, Terravision analizzerà modelli sostenibili per la viabilità cittadina.

L’ecosistema per la mobilità del futuro si completa con l’apporto di Autogrill per la ristorazione ai viaggiatori, Fleequid per il mercato dell’usato, ZF per la componentistica tecnologica e Golia 360 per la gestione delle flotte.

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