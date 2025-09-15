AUTOBUS

Appuntamento il 22 ottobre, dalle 10:00 alle 12:00, presso la Sala Riviera del Misano World Circuit. Scopri l’evento e scarica il biglietto gratuito.

Il futuro della mobilità pubblica e la sicurezza dei suoi passeggeri si incontrano a IBE Driving Experience 2025.

L’appuntamento è il 22 ottobre, dalle 10:00 alle 12:00, presso la Sala Riviera del Misano World Circuit, che diventerà palcoscenico di una tavola rotonda organizzata in collaborazione Start Romagna, la società di trasporto pubblico dell’area romagnola, e Asstra, l’associazione che rappresenta le aziende italiane del TPL, per evidenziare uno degli aspetti più critici del trasporto passeggeri.

Il focus sarà, in particolare, sulla sicurezza nell’ambito della mobilità pubblica collettiva; un argomento che l’iniziativa intende sottolineare, stimolando al contempo un dibattito costruttivo su prevenzione, rispetto della legalità ed edificazione di una cultura della responsabilità condivisa.

Un confronto essenziale che vedrà la partecipazione di operatori del settore, istituzioni, forze dell’ordine e il mondo scolastico, delineando un dialogo fondamentale per l’evoluzione dei trasporti e la mobilità del futuro. Approfondiamo.

La mobilità pubblica a responsabilità condivisa

Più nel dettaglio, l’incontro del 12 ha l’obiettivo di risaltare la rilevanza della sicurezza nel trasporto collettivo, trasformando la semplice osservanza delle norme in una vera cultura della responsabilità condivisa.

Come accennato sopra, il dibattito vedrà protagonisti figure chiave del settore: dagli operatori di autobusalle istituzioni, dalle forze dell’ordine al mondo della formazione.

Sarà un’occasione per esplorare a fondo prevenzione e legalità, con l’obiettivo di delineare un futuro in cui ogni corsa sia sinonimo di fiducia.

La tavola rotonda per la mobilità collettiva del futuro

La tavola rotonda si snoderà attraverso due sessioni tematiche, concepite per avviare un confronto dinamico e uno scambio costruttivo di visioni e approcci.

Start Romagna: dal bus alla comunità, un modello di sicurezza integrata

Il sipario si alza con la prima sessione, intitolata “Sicurezza e legalità a bordo bus: regole definite, cultura da costruire“.

Qui, Start Romagna presenterà le sue strategie operative interne, che spaziano dalla formazione avanzata per il personale alla prevenzione mirata, e di sinergie esterne, intessute con la polizia e le scuole. Un autentico investimento nel senso civico e nel rispetto delle regole, con un focus speciale sul coinvolgimento attivo dei giovani.

L’obiettivo è mostrare come una rete di collaborazione possa trasformare ogni autobus in un ambiente più sicuro e ogni fermata in un punto di incontro responsabile.

Le buone pratiche del TPL: un laboratorio per la mobilità inclusiva

Seguirà la seconda sessione, denominata “La sicurezza: le buone pratiche delle aziende“, dove alcune delle principali aziende del trasporto pubblico aderenti ad Asstra si confronteranno per condividere le loro esperienze più efficaci.

Sul tavolo saranno presenti temi cruciali per il futuro del settore, dalla gestione della sicurezza alla protezione degli operatori di autobus fino all’ottimizzazione delle fermate nelle aree urbane.

Questa parte dell’evento ribadisce un’ambizione chiara: elevare il trasporto pubblico locale (TPL) a pilastro di una mobilità pubblica che sia non solo efficiente, ma anche accogliente, inclusiva e intrinsecamente integrata nel tessuto sociale delle nostre comunità.

Scarica subito il biglietto gratuito

Il biglietto per l’evento è gratuito: scaricalo subito inserendo i tuoi dati personali nel modulo di registrazione.

