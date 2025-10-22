AUTOBUS

Dopo un avvio in quarta che ha stabilito la rotta per il futuro della bus industry, l’IBE Driving Experience si prepara a inaugurare il suo secondo giorno, promettendo un carico ancora maggiore di attività pratiche e dibattiti strategici.

Il primo giorno di IBE, infatti, aveva dato il via ai lavori, caratterizzato da un forte spirito di partecipazione e di scambio. Il pomeriggio, denso di appuntamenti, ha facilitato momenti di dialogo e di costruzione di relazioni professionali, spingendo la riflessione sulle traiettorie future della mobilità.

L’energia e la convivialità espresse durante l’IBE Sunset Party hanno segnato la fermata serale. Adesso, la corsa riparte: tutti gli attori del settore – costruttori, bus operator e aziende di Trasporto Pubblico Locale (TPL) – sono attesi al Misano World Circuit Marco Simoncelli per vivere pienamente l’esperienza dinamica di guida.

IBE test drive: i mezzi più recenti in pista

Il motore della seconda giornata, in programma per il 22 ottobre, è senza dubbio rappresentato dall’opportunità di IBE test drive, che permetterà di mettere alla prova i mezzi più recenti e tecnologicamente avanzati del segmento.

Dalle ore 09:00 fino alle 17:00, all’interno del Circuito Internazionale, i visitatori avranno la possibilità di salire a bordo e guidare svariati modelli.

L’offerta di veicoli disponibili per il test è particolarmente ricca e copre diverse esigenze di trasporto passeggeri.

Tra questi figurano autobus di alta gamma, come Irizar I6S 12,37 Integral HDH, Iveco Evadys, Scania Touring HD e il Volvo V9700 Double Decker.

Particolare attenzione viene dedicata alla transizione energetica, con la presenza di modelli a trazione completamente elettrica, tra cui l’Otokar e-Territo, il King Long C12E e l’Iveco Crossway Low Entry Electric.

La sicurezza come priorità: sinergia tra norma e cultura

In parallelo alle prove su strada, la mattinata prevede un importante momento di confronto sulla sicurezza nel settore, grazie alla tavola rotonda intitolata: “Sicurezza nella mobilità pubblica: sinergia tra regole e cultura”.

L’incontro, curato da Start Romagna e ASSTRA, si terrà dalle 10:00 alle 12:00 presso la Sala Riviera, al primo piano.

L’evento prenderà il via con l’intervento inaugurale e di benvenuto del presidente di Italian Exhibition Group (IEG), Maurizio Renzo Ermeti.

Successivamente, il dibattito si articolerà attraverso due distinte sessioni tematiche.

La prima sessione si concentrerà sulla “Sicurezza e legalità a bordo bus”, analizzando come, sebbene le normative siano già stabilite, sia ancora fondamentale edificare una solida cultura del rispetto e della prevenzione. La seconda sessione, invece, illustrerà “La sicurezza: le buone pratiche delle aziende”, mettendo in luce le metodologie operative di successo adottate quotidianamente dagli operatori del settore del trasporto pubblico.

IBE business lunch: opportunità di incontro e sviluppo professionale

per garantire che l’esperienza IBE sia non solo formativa ma anche generatrice di nuovi accordi, il programma prevede anche l’IBE business lunch.

Questo appuntamento è concepito come un’opportunità per sviluppare nuove relazioni commerciali e per incrementare le opportunità di business.

L’evento vedrà la partecipazione di visitatori, associazioni di categoria ed espositori, creando un ambiente ideale per il networking professionale. Il pranzo d’affari è programmato tra le 13:00 e le 14:00 e si svolgerà nell’Area Expo del Paddock.

Interessato a IBE Driving Experience 2025? Scopri il programma completo sul sito ufficiale di IBE.

