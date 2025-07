AUTOBUS

Mancano pochi mesi alla nuova edizione dell’IBE Driving Experience 2025, l’appuntamento biennale dedicato al settore della mobilità collettiva su gomma organizzato da Italian Exhibition Group (IEG).

L’evento, suddiviso in due giornate ricche di opportunità di aggiornamento professionale e networking, rappresenta un’occasione unica per analizzare il futuro della mobilità, testando direttamente in pista gli ultimi modelli e le tecnologie più avanzate per i servizi di trasporto collettivo.

Per gli interessati, bus operator e operatori del TPL a lunga percorrenza, l’attesa è finita: la biglietteria per IBE Driving Experience 2025 è ufficialmente aperta.

Il biglietto gratuito può essere scaricato in pochissimi click. Scopriamo come.

IBE Driving Experience: l’appuntamento per l’edizione 2025

Torna anche quest’anno l’evento biennale dedicato alla bus industry: un appuntamento di riferimento per la mobilità collettiva su gomma organizzato da Italian Exhibition Group (IEG). L’edizione 2025 dell’IBE Driving Experience si svolgerà al Misano World Circuit Marco Simoncelli il 21 e 22 ottobre.

Come anticipato sopra, la manifestazione si presenta come un autentico laboratorio sul campo. Qui, operatori, aziende e stakeholder dell’industria degli autobus avranno infatti la possibilità di confrontarsi; testare veicoli in condizioni reali e scoprire le ultime innovazioni di mercato attraverso test drive su pista.

Formazione per autisti e networking per le associazioni di categoria

Durante le due giornate, ampio spazio sarà dedicato alla formazione e all’aggiornamento professionale.

Tra le iniziative principali si sottolinea l’Electric BUS Driver Training, il primo corso tecnico-pratico in Italia specificamente ideato per gli autisti di autobus elettrici, che unisce moduli teorici a prove pratiche su pista per promuovere la transizione energetica del settore e fornire competenze reali e aggiornate con particolare attenzione alla sicurezza di conducenti e utenti.

Saranno inoltre proposte le Masterclass Mobilità by TTG Vision+26, sessioni focalizzate sulla strategia e curate dalla divisione tourism & hospitality di IEG, che, basate su dati recenti e scenari attuali e frutto di un’analisi socio-semiotica dei comportamenti di consumo, offrono agli operatori strumenti per interpretare le prospettive della domanda di nuova mobilità condivisa, grazie anche al supporto dei Deep Trend™.

Un momento significativo dell’evento sarà anche il confronto e il networking tra le associazioni di categoria, in particolare con l’assemblea di AN.BTI-Confcommercio (Associazione Nazionale Bus Turistici Italiani), che offrirà uno spazio cruciale di dibattito tra le principali realtà associative del settore dei bus turistici e dei servizi TPL.

IBE 2025: come scaricare il biglietto gratuito

Non perdere l’opportunità di partecipare a questo evento fondamentale per il futuro della bus industry. Puoi scaricare il biglietto in maniera totalmente gratuita inserendo i tuoi dati personali nel modulo di registrazione disponibile a questo link.

