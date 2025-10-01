AUTOBUS

L’atteso appuntamento biennale per l’intero settore degli autobus è ormai imminente: la manifestazione IBE Driving Experience 2025 si appresta a riaccendere i motori. Il comparto veicolare pesante dedicato al trasporto su gomma sarà nuovamente protagonista della sua quarta edizione, programmata per i giorni 21 e 22 ottobre all’interno del rinomato Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Promossa e curata da Italian Exhibition Group (IEG), questa iniziativa costituisce una piattaforma fondamentale per i professionisti attivi nella mobilità collettiva. L’evento si rivolge indistintamente agli operatori privati e a quelli del Trasporto Pubblico Locale (TPL), fungendo da cruciale punto di incontro per chi lavora nel trasporto passeggeri.

Oltre l’esposizione: prove in pista e dibattito strategico

La formula dell’evento è studiata per coinvolgere attivamente un ampio spettro di figure, dai costruttori ai bus operator di linea, dai buyer alle aziende TPL.

L’unicità di IBE risiede nella capacità di unire l’esposizione di veicoli all’avanguardia e soluzioni tecnologiche con la possibilità di effettuare test drive pratici e simulazioni dirette in circuito, replicando, di fatto, condizioni operative reali.

Tuttavia, l’IBE Driving Experience 2025 non si limita alla pura dimensione espositiva e dinamica. Il programma include anche momenti di alta formazione e di confronto strategico. Ad esempio, la giornata di mercoledì 22 ottobre sarà dedicata a un’importante tavola rotonda promossa da Start Romagna e Asstra.

Questo dibattito si concentrerà sull’argomento critico della sicurezza nella mobilità pubblica, analizzando le sinergie necessarie tra l’applicazione delle regole e lo sviluppo di una cultura operativa consapevole. Nell’incontro, ospitato nella Sala Riviera, parteciperanno figure istituzionali per discutere le pratiche adottate al fine di tutelare l’incolumità del personale di bordo e dei viaggiatori.

L’obiettivo primario è definire strumenti e metodi capaci di garantire servizi di trasporto sempre più sicuri ed efficienti.

A integrazione, il programma ospiterà la Masterclass Mobilità denominata Deep Trend®. Curata in collaborazione con IBE e basata su un’indagine scientifica internazionale (Blue Eggs), questa sessione offrirà una prospettiva ad alta visione.

L’incontro mira a superare la semplice analisi dei dati per identificare i valori, le aspettative e i modelli mentali che influenzeranno le future scelte d’acquisto. Si tratta di una visione innovativa, essenziale per chi progetta la mobilità e deve comprendere in che modo i comportamenti dei cittadini ridisegneranno l’intero mercato.

IBE Driving Experience 2025: Otokar punta sull’elettrico con l’e-Territo

In questo scenario di profonda evoluzione settoriale, Otokar si prepara a rafforzare la propria presenza nel contesto italiano.

Il costruttore turco di autobus, operativo dal 1963, porta con sé un’esperienza consolidata. La sua filosofia è da sempre orientata allo sviluppo di soluzioni personalizzate e flessibili, ideate per rispondere in maniera precisa alle esigenze operative degli operatori.

La vasta offerta copre i segmenti urbano, interurbano e turistico, con veicoli la cui lunghezza spazia dai 6 ai 21 metri, permettendo così una reale ottimizzazione delle flotte.

Questi mezzi si distinguono sul mercato per l’affidabilità duratura e l’elevata efficienza, garantendo una maggiore redditività grazie a bassi costi operativi e un’ottimale flessibilità di impiego. Il vero fulcro dello stand Otokar Italia sarà, tuttavia, il nuovo autobus elettrico e-Territo, offerto in tre diverse configurazioni di lunghezza: 10,8 metri, 12 metri e 13 metri.

Le caratteristiche tecniche dell’autobus elettrico interurbano

L’e-Territo rappresenta una risposta concreta all’esigenza di una mobilità a zero emissioni.

Equipaggiato con un motore Voith estremamente potente, capace di erogare una potenza massima di 410 kW, assicurando una guida fluida e reattiva.

Per quanto concerne l’alimentazione, il bus utilizza innovative batterie al litio ferro fosfato (LFP), raggiungendo una capacità complessiva fino a 450 kWh, distribuita su 15 pacchi. Le batterie sono posizionate nei vani bagagli; una soluzione che contribuisce a ottimizzare il baricentro del veicolo, migliorando di conseguenza la manovrabilità e la stabilità durante la marcia.

Grazie a questa configurazione avanzata, l’autonomia stimata per l’e-Territo raggiunge fino a 450 km. Un risultato ideale per i tragitti interurbani di medio-lungo raggio.

Nonostante la propulsione elettrica, il modello presenta, inoltre, una notevole capacità di carico. La versione da 13 metri è in grado di ospitare fino a 63 passeggeri seduti, mentre il modello da 12 metri accoglie fino a 57 passeggeri.

In termini di comfort e accessibilità, il design del veicolo prevede una doppia porta centrale, uno spazio dedicato per le sedie a rotelle e la possibilità di aggiungere una piattaforma elevatrice opzionale, garantendo così un accesso agevole e inclusivo per tutti gli utilizzatori del trasporto pubblico locale.

Potrebbe interessarti anche: Busworld 2025: le novità di Thermo King per il trasporto passeggeri