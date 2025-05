AUTOBUS

La bus Industry si prepara a un importante appuntamento per il settore del trasporto pubblico. Torna infatti, per la sua quarta edizione, IBE Driving Experience, l’evento biennale dedicato al settore della mobilità collettiva su gomma organizzato da Italian Exhibition Group (IEG).

La bus industry si prepara a un importante appuntamento per il settore del trasporto pubblico. Torna infatti, per la sua quarta edizione, IBE Driving Experience, l’evento biennale dedicato al settore della mobilità collettiva su gomma organizzato da Italian Exhibition Group (IEG).

L’evento, che si terrà al Misano World Circuit Marco Simoncelli il 21 e 22 ottobre 2025, offrirà test drive su pista, esposizione di mezzi innovativi, opportunità di formazione e networking per professionisti del trasporto pubblico e privato, in particolare: costruttori, bus operator di linea e a lunga percorrenza, buyer, aziende del Trasporto Pubblico Locale (TPL).

Di tutto questo ne abbiamo già parlato in un precedente articolo.

Tra i momenti più salienti della manifestazione spiccano l’Electric Bus Driver Training, la Masterclass Mobilità by TTG Vision+26 e l’assemblea di AN.BTI-Confcommercio (Associazione Nazionale Bus Turistici Italiani), programmata per dedicare un ampio spazio di confronto tra le principali associazioni del settore dei bus turistici e dei servizi TPL.

IBE Driving Experience 2025: test, formazione e networking per l’industria dei bus

Nato come spin-off esperienziale di IBE Intermobility Bus Expo, la due giorni offrirà due giornate ricche di esperienze che permetteranno a operatori, aziende e stakeholder dell’industria dei bus di incontrarsi, offrendo loro la possibilità di testare i veicoli in condizioni reali d’utilizzo; scoprire le ultime novità di mercato e accedere a contenuti formativi.

IBE Driving Experience si configura, infatti, come un vero e proprio laboratorio sul campo, dove l’aspetto dinamico e pratico dei test si intreccia con la formazione, l’innovazione di prodotto e la visione strategica per sostenere e orientare la rapida evoluzione del settore.

L’evento principale, IBE Intermobility Bus Expo, l’appuntamento di riferimento italiano per la mobilità collettiva sostenibile, si terrà invece a Rimini dal 24 al 26 novembre 2026.

L’Electric BUS Driver Training per l’aggiornamento professionale

Come anticipato sopra, l’IBE Driving Experience offre ampio spazio alla formazione e all’aggiornamento professionale con l’Electric BUS Driver Training, il primo corso tecnico-pratico in Italia specificamente dedicato agli autisti di autobus elettrici.

Promosso da IBE Driving Experience e organizzato in collaborazione con Addestra, Efficient Driving e la rivista Pullman, il programma unisce moduli teorici a prove pratiche su pista dedicate alla guida elettrica.

L’obiettivo è promuovere la transizione energetica del settore, fornendo agli autisti competenze reali e aggiornate, con particolare attenzione anche agli aspetti sociali e alle questioni legate alla sicurezza di autisti e utenti, sia a bordo dei veicoli che alle fermate.

La Masterclass Mobilità by TTG Vision+26 per la visione strategica

Dalla formazione si passerà alla strategia grazie alla Masterclass Mobilità by TTG Vision+26, curate dalla divisione tourism & hospitality di IEG, in collaborazione con IBE.

Basate su dati recenti e scenari attuali, e frutto di una rigorosa analisi socio-semiotica dei comportamenti di consumo, queste sessioni offriranno agli operatori strumenti per interpretare le prospettive della domanda di nuova mobilità condivisa.

Tutto questo sarà possibile grazie al supporto dei Deep Trend™, ovvero modelli predittivi misurabili, che supportano le imprese nel posizionarsi in modo proattivo in un mercato in rapida evoluzione.

Assemblea di AN.BTI-Confcommercio

Un altro momento di rilevanza per il settore sarà rappresentato dall’assemblea di AN.BTI-Confcommercio (Associazione Nazionale Bus Turistici Italiani), che offrirà uno spazio di confronto tra le principali realtà associative del comparto.

Per approfondire: Paratie conducenti autobus: arrivano chiarimenti dal MIT