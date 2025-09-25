AUTOBUS

Manca poco all’IBE Driving Experience 2025, appuntamento biennale atteso dal mondo della bus industry e di cui abbiamo già scritto a più riprese nei mesi scorsi, anticipando temi e principali iniziative in programma.

Anche quest’anno l’industria degli autobus riprenderà il centro della scena a Misano, più precisamente presso il Misano World Circuit Marco Simoncelli, che accoglierà la quarta edizione fissata per il 21 e 22 ottobre.

L’evento, organizzato da Italian Exhibition Group (IEG), rappresenta un’occasione significativa di formazione e networking per gli operatori che si occupano di mobilità collettiva, sia essa pubblica o privata, e in particolare per l’industria del trasporto passeggeri.

Il programma, ricco di attività, è aperto a tutte le parti interessate del settore: costruttori, bus operator di linea e a lunga percorrenza, buyer, aziende del Trasporto Pubblico Locale (TPL); professionisti che avranno l’opportunità di coniugare l’esposizione di veicoli e soluzioni tecnologiche all’avanguardia con test drive su circuito in condizioni operative reali.

Tavola rotonda sulla sicurezza nella mobilità pubblica

Una sezione significativa del programma sarà dedicata al delicato tema della sicurezza.

Mercoledì 22 ottobre, dalle 10 alle 12, è in agenda la tavola rotonda intitolata “Sicurezza nella mobilità pubblica: sinergie tra regole e cultura“; un’iniziativa promossa da Start Romagna, la società di trasporto pubblico dell’area romagnola, e Asstra, l’associazione che rappresenta le aziende italiane del TPL, per evidenziare uno degli aspetti più critici del trasporto passeggeri.o.

Questo incontro, che si terrà nella Sala Riviera del Misano World Circuit, vedrà la partecipazione di figure istituzionali, tra cui l’assessora regionale dell’Emilia-Romagna, Irene Priolo, e il presidente di Start Romagna, Andrea Corsini.

Saranno presenti anche i questori di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena, oltre ai provveditori agli studi di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna, sottolineando il coinvolgimento delle forze dell’ordine e delle istituzioni locali.

Successivamente, la direttrice di ASSTRA, Alessia Nicotera, coordinerà la discussione focalizzata sulle prassi adottate dalle compagnie di trasporto per salvaguardare la sicurezza sia del personale di bordo che dei viaggiatori.

L’obiettivo comune di questo confronto tra aziende del Trasporto Pubblico Locale (TPL), istituzioni e forze dell’ordine è analizzare strategie e strumenti utili a garantire servizi di trasporto sempre più affidabili e protetti.

Oltre i dati: interpretare il presente per definire il futuro

L’IBE Driving Experience 2025 ospiterà inoltre un momento di alta formazione e visione strategica: la Masterclass Mobilità. L’incontro si intitola “Deep Trend®: Interpretare il futuro della mobilità oltre i dati” ed è curato dalla divisione turismo e ospitalità di IEG in collaborazione con IBE.

I Deep Trend® nascono da un’indagine scientifica internazionale svolta annualmente da Blue Eggs sull’immaginario collettivo.

Questi modelli narrativi aiutano a identificare i valori, le aspettative e i modelli mentali che guidano le decisioni delle persone. Come vi avevamo anticipato, l’analisi mira a svelare come si evolveranno i comportamenti dei cittadini, degli utenti e dei clienti e quali nuove esigenze emergeranno.

Queste sessioni rappresentano un adattamento al settore della mobilità della Vision+26, un quadro strategico incentrato sul turismo, che sarà svelato in anteprima al TTG Travel Experience.

L’obiettivo primario è fornire una prospettiva nuova e originale per sviluppare servizi, prodotti e interazioni nel comparto della mobilità, in tutte le sue declinazioni, in un’epoca dove i vecchi schemi di analisi non sono più sufficienti.

Si tratta di una grande opportunità per coloro che progettano la mobilità e necessitano di comprendere i fattori che influenzeranno le scelte di acquisto e ridisegneranno il mercato prossimo futuro.

Networking e innovazione di prodotto

L’evento rappresenta anche la vetrina ideale per i maggiori costruttori di autobus, i quali avranno l’opportunità di esporre i loro modelli più innovativi, rendendoli disponibili per i test in pista.

La due giorni sarà inoltre sede dell’Assemblea di AN.BTI-Confcommercio, l’Associazione Nazionale Bus Turistici Italiani, facilitando il confronto tra le principali realtà associative del comparto.

Il programma completo sarà disponibile a breve sul sito ufficiale di IBE.

Potrebbe interessarti anche: Flixbus premiata al Blue Green Economy Award 2025 con FlixAcademy