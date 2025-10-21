AUTOBUS

In pista: tecnologia, sostenibilità e design. Focus anche su formazione e sicurezza per il futuro del TPL. Scopri tutte le novità dell’edizione 2025 di Ibe Driving Experience.

La bus industry sta per ingranare la marcia decisiva verso il futuro: a partire da oggi, 21 ottobre 2025, il Misano World Circuit Marco Simoncelli si trasforma nella carreggiata dinamica dell’innovazione per il trasporto collettivo su gomma.

L’IBE Driving Experience 2025, alla sua quarta edizione, è l’appuntamento biennale di riferimento organizzato da Italian Exhibition Group (IEG), concepito per dare una risposta concreta alle esigenze della mobilità moderna.

Questo spin-off esperienziale non è una semplice area di sosta, ma una piattaforma cruciale in cui gli operatori della mobilità collettiva, sia essa pubblica o privata, abbandonano l’esposizione statica per affrontare la pista.

Qui, costruttori, bus operator e aziende di Trasporto Pubblico Locale (TPL) hanno l’opportunità di testare i veicoli e le soluzioni tecniche in condizioni operative reali.

Misano diventa così il laboratorio dove i pilastri dell’evoluzione del settore – tecnologia, sostenibilità e design – vengono messi alla prova, alimentando la visione strategica e il networking tra i professionisti.

Questo evento rappresenta un punto di riferimento essenziale per chi progetta e decide le traiettorie del trasporto passeggeri del domani.

Il programma: dalla prova dinamica al confronto strategico

L’essenza di IBE Driving Experience risiede nella sua capacità di superare la tradizionale esposizione statica.

Per l’intera durata della due giorni, il circuito di Misano viene trasformato in un banco di prova in movimento, permettendo ai partecipanti di testare in condizioni operative reali gli ultimi veicoli e le soluzioni tecniche messe a disposizione.

Oltre al lato esperienziale e dinamico, il calendario prevede momenti di formazione e dialogo fondamentali per la visione strategica del settore.

Mercoledì 22 ottobre, giorno di chiusura, l’attenzione si concentrerà sulla sicurezza nella mobilità pubblica con una tavola rotonda promossa da ASSTRA (Associazione Trasporti) e Start Romagna, che si terrà nella Sala Riviera. Questo incontro, suddiviso in due segmenti, vedrà la partecipazione di figure istituzionali, rappresentanti delle forze dell’ordine e del mondo scolastico per delineare sinergie tra normative e sviluppo di una cultura condivisa della legalità e della sicurezza a bordo bus.

Inoltre, la Masterclass Mobilità, intitolata Deep Trend®, curata da IEG in collaborazione con IBE, fornirà strumenti analitici per interpretare le future tendenze di mercato e i modelli mentali che orientano le scelte dei clienti, elementi vitali per la progettazione del TPL.

Infine, la due giorni ospiterà l’Assemblea dell’Associazione Nazionale Bus Turistici Italiani (AN.BTI – Confcommercio), che utilizzerà l’occasione per dibattere sulle dinamiche decisive del comparto, con un focus prioritario sulla sicurezza e sulla necessità di ottenere incentivi per l’aggiornamento del parco mezzi verso i motori Euro VI.

Il programma completo è disponibile a breve sul sito ufficiale di IBE.

Le aziende in pista: sostenibilità e tecnologia in primo piano

L’edizione 2025 vede la partecipazione di numerosi attori di primo piano che portano in scena le loro più recenti soluzioni in linea con gli obiettivi di sostenibilità.

Tra i costruttori di autobus, Volvo Buses espone il Volvo 9700 a due piani, progettato per garantire elevato comfort e un risparmio di carburante del 9%.

Otokar presenta l’e-TERRITO U, vincitore del premio Ecologia a Busworld, unito al modello poliedrico NAVIGO T, ideale per servizi interurbani e turistici.

IVECO BUS illustra la propria visione di trasporto sostenibile attraverso quattro modelli: l’Evadys (turistico), il Crossway LE City elettrico dotato di ADAS, il Crossway NF CNG mild hybrid, e il Daily elettrico destinato al trasporto scolastico.

Dierre Dimensione Ricambi, distributore esclusivo di King Long, introduce i nuovi autobus elettrici MU12E e C12E, che utilizzano batterie CATL e raggiungono autonomie fino a 546 km..

Anche Scania e Irizar sono presenti con le loro ultime novità.

Il Gruppo D’Auria espone il minibus Furore, un veicolo che combina innovazione ed eleganza per il segmento turistico da 30 posti.

Accanto ai veicoli, l’evento mette in luce specialisti in componenti e servizi digitali: Tecnoidro, che offre competenze nella rigenerazione di componenti elettriche e idrauliche per autobus; Topfly, essenziale per il controllo avanzato delle flotte tramite geolocalizzazione e sistemi telematici; e ZF, con le sue soluzioni per una mobilità più ecologica.

Completano il quadro i servizi dedicati all’immagine e alla gestione, come Pico Wrapping per la personalizzazione grafica, DMS con soluzioni digitali per la gestione dei dati dei cronotachigrafi, Keep in Touch (partner di Cojali) che propone la diagnosi remota multimarca Jaltest Telematics, e Golia360 che offre la prova del proprio simulatore e la piattaforma Golia Fleet per la gestione digitale delle flotte.

