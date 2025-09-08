AUTOBUS

Un momento di svolta per la tranquillità delle famiglie e la sicurezza degli studenti. Il recente via libera del Consiglio dei Ministri a un’importante misura che interviene sul Codice Appalti, promette di ridefinire radicalmente l’organizzazione dei viaggi di istruzione e delle gite scolastiche, elevando la qualità e l’affidabilità dei trasporti.

Una regolamentazione che risponde a una richiesta che l’Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV) porta avanti da quasi un decennio, anche con campagne di comunicazione specifiche, come ad esempio “Sicurezza10elode”.

La misura fa parte del più ampio provvedimento legislativo, il Decreto Scuola, che introduce significative modifiche al sistema scolastico, dall’esame di maturità all’edilizia.

L’obiettivo specifico della direttiva relativa alla sicurezza nel trasporto scolastico, è chiaro: promuovere mezzi, autobus e pullman, più sicuri per ogni uscita didattica. Approfondiamo.

Nuova misura per la sicurezza dei trasporti scolastici

Le nuove disposizioni, ratificate durante la seduta governativa dello scorso 4 settembre, introducono un cambio di paradigma nelle modalità di selezione degli operatori che forniranno i servizi di mobilità scolastica.

Secondo il nuovo provvedimento, infatti, la logica del prezzo più basso è definitivamente superata.

L’assegnazione avverà attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ma la rilevanza della componente finanziaria non potrà superare il 30% del punteggio complessivo attribuibile, orientando in maniera decisa l’analisi verso aspetti qualitativi.

Criteri più rigorosi per una maggiore qualità del servizio

Nel dettaglio, saranno premiate le aziende che promuoveranno l’utilizzo di tecnologie avanzate per la sicurezza del trasporto; gli operatori che proporranno soluzioni innovative per l’accessibilità e l’inclusione degli studenti con disabilità e realtà che garantiranno preparazione e competenza tecnica dei conducenti.

L’ottica è contrastare l’abusivismo e le irregolarità nel settore, promuovendo una selezione basata sulla legalità e sull’eccellenza per garantire la massima sicurezza durante le gite scolastiche.

Prevenzione e inclusione al centro della nuova misura

Il ministo dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha sottolineato l’ importanza di queste nuove direttive, considerate essenziali per scongiurare incidenti, anche alla luce di tragici episodi pregressi che hanno riacceso il dibattito sulla sicurezza.

Ha ribadito, inoltre, che la salvaguardia degli studenti deve essere una priorità assoluta in ogni uscita didattica e ha ringraziato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, per la collaborazione nella stesura di un provvedimento che incentiva l’adozione di mezzi di trasporto moderni, efficienti e inclusivi.

