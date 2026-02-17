AUTOBUS

Il prossimo 18 marzo, a partire dalle ore 10.00, la Sala Orlando nella sede nazionale di Confcommercio a Roma ospiterà l’incontro intitolato “BuSicuri: pronti a partire! – Bus Turistici, Istituzioni e scuola insieme per la sicurezza”. Come vi abbiamo anticipato nel precedente articolo, l’iniziativa, organizzata dall’Associazione Nazionale Bus Turistici Italiani (AN.BTI), rappresenta una tappa fondamentale di un progetto biennale avviato per promuovere standard di protezione elevati nel comparto del trasporto passeggeri, specialmente in occasione delle gite scolastiche.

Le radici di un impegno collettivo per la mobilità sicura

La genesi di questo percorso risiede nella necessità di rispondere con fermezza ai preoccupanti episodi di cronaca che hanno coinvolto autobus e scolaresche durante i viaggi d’istruzione negli ultimi mesi.

Di conseguenza, la campagna “BuSicuri”, che gode del sostegno di importanti realtà come Conftrasporto e IBE oltre al patrocinio di numerosi attori della filiera turistica e dei trasporti, quali Fiavet, Fto, Unasca, Unrae, Federauto, Federalberghi, si prefigge l’obiettivo di garantire che ogni spostamento avvenga su veicoli moderni e sotto la guida di professionisti con una formazione d’eccellenza. In questo contesto, la qualità della flotta e la competenza degli autisti diventano i pilastri su cui poggia l’intero sistema della mobilità collettiva.

Istituzioni e studenti a confronto nella capitale

L’appuntamento romano vedrà la partecipazione di circa cento allievi provenienti da sei diverse classi di istituti elementari e medie, i quali avranno l’opportunità di interagire direttamente con i vertici delle istituzioni e del mondo scolastico.

Oltre al lancio della clip ufficiale della campagna, la mattinata sarà arricchita da un dibattito a cui prenderà parte anche il ministro del Turismo Daniela Garnero Santanchè, la cui presenza sottolinea quanto il tema della sicurezza stradale sia centrale anche per lo sviluppo del turismo e del trasporto passeggeri in Italia.

L’incontro mira a trasformare ragazzi e studenti in soggetti attivi del dialogo, affinché possano acquisire consapevolezza sui rischi e sulle buone pratiche del viaggiare.

La visione tra innovazione e formazione professionale

Dal punto di vista della governance del settore, la sicurezza non è considerata come un mero adempimento burocratico o un costo d’esercizio, bensì come un investimento fondamentale per la credibilità dell’intero comparto dei trasporti.

Per tale ragione, AN.BTI Confcommercio spinge per un rafforzamento delle normative e dei controlli, promuovendo al contempo un’innovazione tecnologica costante dei mezzi di trasporto. Attraverso una collaborazione sinergica tra le imprese e lo Stato, si punta a elevare ulteriormente i parametri di affidabilità del servizio, tutelando non solo le famiglie e gli studenti, ma anche la professionalità degli operatori che operano quotidianamente sulle strade.

Educazione e cultura della sicurezza come base per il futuro

In ultima analisi, il progetto intende dimostrare che la prevenzione degli incidenti passa inevitabilmente attraverso un profondo cambiamento culturale che deve iniziare fin dai banchi di scuola.

Inoltre, poiché la cultura della sicurezza stradale nasce dall’istruzione, coinvolgere le nuove generazioni significa gettare le basi per una mobilità futura più responsabile e consapevole. In questa prospettiva, l’associazione si pone come un interlocutore costante per il mondo della scuola, con l’intento di rendere ogni esperienza di viaggio un momento di crescita sereno e privo di pericoli per tutti gli attori coinvolti, autisti e passeggeri.

