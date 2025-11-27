AUTOBUS

Flix ha svelato la sua visione per il 2026, basata su un’espansione della rete globale e sull’accelerazione della flotta Flixbus verso la decarbonizzazione. Tutti i dettagli.

All’indomani della Giornata mondiale del trasporto sostenibile, Flix ha svelato la visione che guiderà la sua espansione nel 2026, guardando alle nuove esigenze per il futuro della mobilità collettiva.

La strategia si articola su due assi principali: un’espansione della rete di collegamenti, mirata a raggiungere ogni angolo del territorio, e una ferma accelerazione nella transizione della flotta Flixbus verso motorizzazioni sostenibili.

L’obiettivo è chiaro: democratizzare il trasporto passeggeri, rendendolo accessibile e, al contempo, riducendone l’impronta ambientale.

Rompere l’isolamento: l’ampliamento della rete

In un solo anno, Flix ha ampliato la sua rete globale di un impressionante 33%, offrendo ai viaggiatori la possibilità di raggiungere oltre 8.000 destinazioni in 45 Paesi. Tuttavia, la vera notizia non risiede solo nel numero, ma nella qualità dell’espansione.

L’azienda ha dimostrato un impegno concreto verso l’inclusività territoriale: circa un terzo delle fermate globali operate da Flix è situato in centri abitati con meno di 20.000 residenti, una percentuale che in Italia supera addirittura il 40%.

In queste regioni, spesso penalizzate da una connettività ferroviaria limitata, l’autobus emerge come uno strumento indispensabile per garantire il basilare diritto alla mobilità dei cittadini.

L’amministratore delegato e co-fondatore di Flix, André Schwämmlein, ha ribadito la convinzione che la facoltà di viaggiare debba essere universale, slegata dalla disponibilità economica o dalla posizione geografica dell’individuo.

Per il 2026, l’azienda si impegna a potenziare ulteriormente la connettività di queste aree. Questa strategia non solo supporta le comunità marginali, ma si allinea perfettamente alla Strategia 2026 dell’Unione europea per il turismo sostenibile, contribuendo a distribuire i flussi turistici e a decongestionare le aree più battute.

La sfida ambientale: verso le emissioni zero

Il secondo e irrinunciabile pilastro della crescita di Flix è l’impegno per la decarbonizzazione, che si inserisce nell’ambizioso progetto europeo “Net Zero“.

Flix ha fissato l’obiettivo di azzerare le emissioni nette entro il 2040 in Europa ed entro il 2050 a livello mondiale. Per monitorare con rigore scientifico questo progresso, l’azienda ha stabilito obiettivi di riduzione a breve termine fino al 2032 nell’ambito dell’iniziativa Science-based Targets (SBTi).

Sebbene la sfida sia complessa – soprattutto per la scalabilità di alcune tecnologie su tratte lunghe a causa di limiti infrastrutturali – l’impegno è tangibile: attualmente, circa 120 autobus FlixBus nel mondo sono alimentati da fonti alternative al diesel, come l’elettrico o il biocarburante, un incremento del 30% rispetto all’anno precedente. L’azienda si concentrerà anche nel 2026 sull’analisi e l’indagine di nuove soluzioni in collaborazione con partner industriali.

In Italia, un esempio virtuoso è stata la sperimentazione sull’uso del gas naturale liquefatto (LNG), che ha ricevuto un riconoscimento speciale per il suo potenziale di risparmio energetico e per la sua praticabilità in contesti infrastrutturali meno evoluti.

Per i viaggi interregionali, l’autobus si conferma il mezzo più ecologico a disposizione dopo il treno, capace di ridurre l’impronta carbonica individuale fino a dieci volte rispetto a un volo aereo e cinque volte rispetto all’auto privata.

