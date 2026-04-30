AUTOBUS

Dal 15 giugno gli over 70 a Genova viaggiano gratis già dalle 7:30. L’anticipo, valido fino al 13 settembre, mira a proteggere i fragili dalle ondate di calore e rischi sanitari.

A partire dal 15 giugno, a Genova, i cittadini residenti con più di settant’anni potranno usufruire dei mezzi pubblici Amt gratuitamente fin dalle prime ore del mattino, precisamente a partire dalle 7:30. Approfondiamo l’agevolazione TPL.

Strategia contro le ondate di calore

L’intervento nasce dalla necessità di tutelare la popolazione più esposta durante i mesi estivi, garantendo una maggiore sicurezza per la salute dei passeggeri più fragili.

Spostando l’orario di accesso ai servizi di mobilità verso il mattino presto, si offre ai viaggiatori più anziani la possibilità di sbrigare commissioni o recarsi a visite mediche quando le temperature sono ancora accettabili.

Questa scelta operativa risponde a una specifica richiesta di prevenzione sanitaria avanzata dalla Regione Liguria, con l’obiettivo di limitare l’esposizione al sole cocente delle ore meridiane, periodo in cui i rischi di malori diventano significativi.

Dettagli sulle tariffe e accesso al servizio

Le regole per l’utilizzo dei bus urbani prevedono una distinzione basata sulla situazione economica dei residenti.

Coloro che dichiarano un indicatore Isee inferiore alla soglia dei 12 mila euro hanno diritto a un titolo di viaggio a costo zero mentre per la restante platea di passeggeri la tariffa annuale ammonta a 120 euro.

Questa deroga estiva permette di anticipare la salita a bordo di due ore rispetto allo standard delle 9:30, mantenendo la validità del titolo di viaggio fino alle 4 di notte.

Agevolazione TPL: iniziativa anticipata rispetto all’anno scorso

Rispetto ai calendari degli anni precedenti, la decisione di quest’anno segna un passo avanti nella tempestività dell’agevolazione dedicata al trasporto passeggeri. Se nel passato l’ampliamento della finestra temporale era scattato a metà luglio o a fine giugno, per l’estate 2026 si è optato per una partenza a metà giugno, garantendo una copertura maggiore per tutto il periodo critico che si concluderà a metà settembre.

Tale accelerazione è frutto di un dialogo costante con le rappresentanze sindacali dei pensionati, che hanno condiviso la validità di un modello di trasporto pubblico locale più flessibile e attento alle esigenze climatiche della città.

Prospettive future per la mobilità cittadina

Il successo di queste agevolazioni tpl è supportato dai dati, che, secondo quanto precisa il notiziario locale Genova Today, vedono circa 38 mila nuovi abbonamenti per over 70 da 120 euro registrati dall’entrata in vigore del piano tariffario autunnale.

In merito, l’ente comunale sta già valutando l’ipotesi di rendere strutturale questa modifica, analizzando i flussi di utenza al termine della stagione calda per capire se l’estensione dell’orario possa diventare una costante anche nei mesi invernali.

Questa evoluzione del sistema dei trasporti genovese punta a un miglioramento della qualità della vita urbana, trasformando un semplice bonus dei trasporti in uno strumento di protezione sociale efficace.

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