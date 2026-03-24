AUTOBUS

Alla Società Umanitaria, il Transport Poverty Lab presenta il primo Green Paper sul tema. Con il patrocinio di MASE, MIT e Commissione UE, saranno analizzati i principali ostacoli alla mobilità sul territorio nazionale. Iscrizione gratuita.

Milano diventa il centro del dibattito sulla mobilità inclusiva ospitando, il prossimo 30 marzo presso la Società Umanitaria, il primo Forum Nazionale sulla povertà dei trasporti. L’evento, che inizierà alle ore 10.00, si propone di esaminare le barriere che impediscono a molti cittadini di usufruire pienamente dei servizi di collegamento sul territorio nazionale.

Il motore dell’iniziativa: il Transport Poverty Lab

L’evento è promosso dal Transport Poverty Lab, un’iniziativa della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, realizzata con il supporto di Nordcom e Tper, e con la collaborazione dell’Osservatorio Nazionale Sharing Mobility e della Fondazione Transform Transport.

Questo laboratorio si pone il compito di fare luce, attraverso l’analisi dei dati e il confronto con le diverse realtà territoriali, sulle attuali fragilità del sistema dei trasporti, definendo strategie che assicurino una transizione ecologica corretta nel settore della mobilità.

L’intento principale consiste nel promuovere un sistema di spostamenti che risulti sostenibile e, allo stesso tempo, accessibile a ogni cittadino, superando le disparità attuali.

Comprendere le barriere agli spostamenti

La marginalizzazione sociale e altri impedimenti concreti negli spostamenti rappresentano ostacoli reali che condizionano la quotidianità di ampie fasce della popolazione. Quando muoversi diventa un onere economico eccessivo o un’impresa impossibile a causa della mancanza di mezzi, si configura una situazione di fragilità che tocca direttamente diritti fondamentali come lo studio, il lavoro e la salute.

Questa iniziativa intende dunque analizzare come la carenza di soluzioni per il trasporto passeggeri possa frenare lo sviluppo sociale e la partecipazione attiva alla vita della comunità. Proprio per affrontare tali criticità, il laboratorio ha promosso questo incontro, ottenendo il supporto delle massime istituzioni nazionali ed europee.

Una fotografia della vulnerabilità in Italia

Uno dei momenti centrali della giornata sarà l’esposizione del Primo Green Paper sulla Povertà dei Trasporti, uno studio che mappa questa criticità sul territorio nazionale, suggerendo percorsi normativi e interventi strutturali per sostenere i servizi di mobilità e trasporto pubblico locale (TPL).

Attraverso l’uso di parametri scientifici, l’analisi punta a offrire una visione chiara della realtà attuale, fornendo le basi per nuove strategie politiche che sappiano rispondere alle esigenze dei territori. L’obiettivo primario rimane quello di individuare soluzioni concrete per migliorare l’intero sistema degli spostamenti, favorendo una transizione ecologica che sia equa per tutti.

L’impatto economico e le carenze geografiche

Nel corso della seconda parte dell’evento, invece, gli esperti si confronteranno su temi tecnici legati alla distribuzione e all’accessibilità economica dei servizi. In merito, è importante evidenziare come la scarsità di infrastrutture in certe zone renda difficoltosi i trasporti, creando disparità evidenti tra i residenti delle grandi aree urbane e quelli delle zone più isolate.

Gli approfondimenti verteranno sul legame tra il reddito individuale e la possibilità effettiva di muoversi liberamente. Di conseguenza, l’assenza di un’offerta adeguata è analizzata come un fattore determinante per l’esclusione sociale.

Un cantiere aperto tra esperti e istituzioni

Questo appuntamento rappresenta dunque un’occasione per consolidare una comunità di confronto che riunisce attori pubblici e privati, sotto l’egida di importanti ministeri e della Commissione Europea.

La rete di collaborazione include partner tecnici e centri di ricerca che hanno voluto creare un luogo di dialogo dove la teoria incontra le necessità operative dei gestori dei servizi. L’evento, la cui partecipazione non prevede costi ma richiede la registrazione obbligatoria, punta a trasformare il diritto alla circolazione in un servizio realmente universale.

Il contributo di tutti i soggetti coinvolti sarà determinante per definire le linee guida delle future politiche di coesione territoriale.

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