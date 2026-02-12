AUTOBUS

Attraverso una recente delibera della giunta regionale, la Regione Veneto ha disposto un anticipo di 103,8 milioni di euro a favore della continuità dei servizi di mobilità collettiva, coprendo le prime quattro mensilità del 2026.

L’obiettivo della misura è quello di assicurare la regolarità delle corse e la qualità complessiva dei collegamenti su gomma e rotaia in tutto il territorio regionale.

Nuovi fondi TPL per la continuità operativa delle aziende dei trasporti

Il provvedimento, illustrato dall’assessore regionale alla Mobilità Diego Ruzza, rappresenta un tassello significativo per la gestione quotidiana degli spostamenti di cittadini, studenti e lavoratori, e turisti.

Anticipando le risorse derivanti dal Fondo Nazionale Trasporti, la Regione consentirà alle società che gestiscono i servizi di trasporto pubblico locale (TPL) di disporre subito delle risorse necessari per adempiere agli obblighi previsti dai contratti di servizio.

Una stabilità che è fondamentale affinché le aziende TPL possano mantenere gli standard di efficienza richiesti, evitando disservizi e garantendo al contempo una gestione oculata e programmata delle attività di trasporto passeggeri.

La distribuzione dei fondi TPL tra le province venete

L’erogazione dei fondi segue una ripartizione precisa che tiene conto delle diverse necessità delle aree provinciali.

Entrando più nel dettaglio, Venezia beneficerà della quota più consistente, ricevendo oltre 42,2 milioni di euro. Seguono Padova e Verona, ai quali sono stati assegnati rispettivamente 15,7 e 14,5 milioni di euro. Per quanto riguarda Treviso, invece, lo stanziamento ammonta a circa 11 milioni, una cifra molto vicina ai 10,8 milioni destinati alla provincia di Vicenza. Il quadro dei finanziamenti si completa con i 5,2 milioni di euro stanziati per Belluno e i restanti 4,3 milioni destinati a Rovigo.

Verso una mobilità sostenibile e capillare

La dotazione complessiva, che ammonta per la precisione a 103.843.645,56 euro, riflette la volontà di sostenere attivamente un modello di intermodalità basato sulla sostenibilità.

Secondo quanto riferito dai vertici regionali, il potenziamento del trasporto pubblico locale è soprattutto una questione di impegno verso il miglioramento della qualità della vita urbana ed extraurbana, favorendo l’uso dei mezzi pubblici rispetto a quelli privati e contribuendo così alla riduzione dell’impatto ambientale su scala regionale.

Potrebbe interessarti anche: TPL, Busitalia: firmato il rinnovo del contratto aziendale 2026-2027