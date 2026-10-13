AUTOBUS

II piano mira a sostituire i vecchi autobus con mezzi elettrici, idrogeno e a metano in alcune grandi aree metropolitane. La lista completa delle città coinvolte.

Contenere gli impatti ambientali generati dagli spostamenti quotidiani nelle città rappresenta da tempo uno dei nodi principali per diversi centri urbani italiani. Su questo fronte, il Ministero dell’Ambiente della Sicurezza Energetica (MASE) ha stabilito un piano finalizzato a rinnovare e ampliare il parco mezzi adibito al trasporto pubblico locale (TPL).

Il programma mette a disposizione 100 milioni di euro per il 2027, risorse a valere sui proventi generati dalle aste ETS relativi al 2023. I finanziamenti sono destinati in modo specifico ad aree metropolitane delle Regioni soggette a procedure di infrazione europee per via del reiterato superamento dei limiti di biossido di azoto e polveri sottili.

Misure per il trasporto passeggeri su gomma e lagunare

Le linee di azione definite dal provvedimento (decreto direttoriale del 22 luglio 2026), prevedono opzioni diversificate per il potenziamento e la sostituzione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri.

Più nel dettaglio, per la rete urbana ed extraurbana, incentrata sulle categorie di veicoli M2 ed M3, il programma sostiene la nuova immissione di autobus elettrici o a idrogeno.

Accanto alle opzioni a zero emissioni dirette, la misura ammette anche il ricorso a veicoli ibridi o alimentati a metano con omologazione Euro 6E, imponendo tuttavia il ritiro di un equivalente numero di autobus datati, omologati Euro 5 o inferiori. La dismissione obbligatoria dei mezzi obsoleti deve realizzarsi entro sei mesi prima o dopo l’ingresso di quelli nuovi.

La cornice finanziaria si estende anche alla mobilità lagunare e include il recepimento di imbarcazioni elettriche per estendere la copertura del servizio e il debutto di natanti ibridi, anche in questo caso sempre in sostituzione delle unità con maggiori livelli emissivi.

Infrastrutture di ricarica e sistemi tecnologici di bordo

La transizione verso un modello energetico sostenibile richiede, inoltre, una rete infrastrutturale adeguata al rifornimento delle nuove flotte.

Per i progetti incentrati su veicoli elettrici o ad idrogeno, il decreto consente di destinare fino al 20% delle risorse complessive alla realizzazione o al rinnovo delle stazioni di ricarica e di erogazione del carburante.

Oltre alle opere di alimentazione, il piano copre la dotazione di specifici apparati tecnologici da integrare sui veicoli acquistati.

Il contributo statale include la fornitura di pedane e dispositivi per favorire l’accessibilità dei passeggeri a mobilità ridotta, contatori automatici degli accessi, schermi informativi per le indicazioni di linea, centraline di localizzazione satellitare, impianti di videosorveglianza per la sicurezza a bordo, sistemi di bigliettazione elettronica e supporti estraibili per il trasporto di biciclette.

Regioni e città beneficiarie dei contributi

Nello specifico, le Regioni beneficiarie e le relative città beneficiarie delle risorse per il TPL sono:

Lazio (Roma)

Lombardia (Milano)

Piemonte (Torino)

Campania (Napoli)

Toscana (Firenze)

Sicilia (Palermo, Catania e Messina)

Puglia (Bari)

Emilia-Romagna (Bologna)

Veneto (Venezia)

Liguria (Genova)

Tempistiche e controlli amministrativi

La realizzazione del programma ha una durata di 27 mesi dalla pubblicazione del decreto ed è coordinata dalla Direzione Generale Programmi e Incentivi Finanziari del MASE. Le Amministrazioni regionali che intendono accedere ai fondi devono inviare la documentazione progettuale corredata da Codice Unico di Progetto entro il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione del decreto.

I progetti presentati devono illustrare nel dettaglio le singole opere, la stima economica con ripartizione annuale e il piano temporale degli interventi.

A seguito del via libera ministeriale, i lavori dovranno concludersi entro 22 mesi.

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