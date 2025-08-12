AUTOBUS

I pulmini elettrici in arrivo sostituiranno i vecchi mezzi alimentati a diesel. Obiettivi: rinnovare la flotta e garantire il diritto allo studio.

Ferragosto 2025 si avvicina e la Regione Puglia emerge ancora una volta come protagonista non solo per le sue bellezze naturali, ma anche per i suoi ambiziosi progetti nel campo della mobilità sostenibile, con particolare focus sul trasporto pubblico scolastico.

Dopo il recente annuncio della fornitura di 42 autobus elettrici per la città di Bari, la Regione sorprende con un altro significativo passo in avanti verso un trasporto pubblico più verde; è ora la volta dei Comuni pugliesi a consolidare l’impegno regionale.

Sul piatto, per la precisione, ci sono 4 milioni di euro; fondi destinati all’acquisto di nuovi scuolabus elettrici con l’obiettivo di rinnovare e rendere più ecologico il servizio di trasporto scolastico nel territorio.

Questo programma si inserisce in un più ampio piano di transizione energetica del parco mezzi, mirato a fornire agli studenti mezzi di trasporto moderni e a zero emissioni, garantendo al contempo il diritto allo studio.

Approfondiamo il finanziamento per la mobilità scolastica pugliese e i Comuni beneficiari del finanziamento.

Rinnovo della flotta: addio vecchi scuolabus a diesel

Questa iniziativa risponde all’esigenza di un trasporto scolastico più moderno, sicuro e rispettoso dell’ambiente.

A tal fine, i nuovi mezzi elettrici sostituiranno gli attuali scuolabus alimentati a diesel, contribuendo significativamente alla riduzione dell’impatto ambientale e al miglioramento della qualità dell’aria.

L’obiettivo primario è, nello specifico, affrontare concretamente le necessità delle famiglie e degli studenti, in particolare quelli residenti nelle aree interne e nei piccoli centri urbani.

Dettagli dell’investimento e ammontare del contributo

L’intervento complessivo prevede uno stanziamento di quattro milioni di euro; e ogni ente locale ammesso alla graduatoria potrà beneficiare di un contributo massimo pari a 130 mila euro per l’acquisto dei pulmini scolastici a zero emissioni.

I fondi saranno erogati nell’ambito dell’Accordo per la Coesione siglato tra la Regione Puglia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il supporto del Programma Operativo Complementare (POC) 2021/2027.

I 32 Comuni beneficiari e il processo di assegnazione

La graduatoria dei Comuni beneficiari del finanziamento è stata approvata lo scorso dicembre.

Tra le municipalità che riceveranno i contributi figurano venti Comuni del Salento e diverse località della provincia di Brindisi; per la precisione: Galatina, San Marco in Lamis, Uggiano la Chiesa, Lizzano, Vernole, Cellino San Marco, Crispiano, Sanarica, Squinzano, Ceglie Messapica, Aradeo, Martignano, Sternatia, Melpignano, Cassano delle Murge, Cannole, Presicce – Acquarica, San Marzano di San Giuseppe, Cerignola, Fragagnano, Novoli, Alezio, Matino, Bitetto, Castrignano De’ Greci, Nardò, Galatone, Foggia, Caprarica di Lecce, Putignano, Monteroni di Lecce e Copertino.

In totale, quindi, 32 Comuni assegnatari, ciascuno beneficiario di uno scuolabus elettrico, secondo le modalità operative che saranno specificate in un secondo momento, con la pubblicazione di un nuovo atto dirigenziale della Sezione Istruzione e Università.

