Nel panorama della mobilità sostenibile, la progressiva elettrificazione delle flotte di trasporto pubblico locale (TPL) rappresenta un obiettivo strategico per viabilità, vivibilità e modernizzazione delle città.

In questo contesto, l’integrazione di autobus a zero emissioni contribuisce a raggiungere gli obiettivi ambientali, ottimizzando al contempo la qualità dei servizi di trasporto attraverso l’innovazione tecnologica e digitale.

A Napoli, tale percorso sta registrando un’accelerazione significativa tramite l’ampliamento della flotta di bus elettrici in servizio grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Approfondiamo l’espansione del parco bus full-electric della città, dai mezzi già in circolazione alle risorse PNRR stanziate per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del parco TPL.

L’elettrificazione della flotta Anm a Napoli

La flotta di autobus green dell’Azienda Napoletana Mobilità (Anm) si sta ampliando.

A partire dallo scorso 9 giugno sono stati infatti immessi in servizio ulteriori 15 autobus a propulsione elettrica, per un totale di 37 veicoli full electric già operativi in città, che vanno ad aggiungersi ai precedenti 22, attivi dallo scorso 31 maggio.

La ripartizione dei fondi TPL a valere sul PNRR

Questa espansione fa parte di un piano più ampio (la transizione verde dei mezzi TPL della città) che prevede l’introduzione di 253 autobus elettrici entro giugno 2026.

Si tratta di un investimento complessivo di 180 milioni di euro, finanziato tramite i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), suddivisi in:

145 milioni destinati all’acquisto dei veicoli ;

e 35 milioni alle infrastrutture di ricarica.

Monitoraggio delle prestazioni ed efficienza operativa

L’introduzione dei primi bus elettrici nella città è stata anticipata da una fase di test e monitoraggio. Durante i primi dieci giorni di esercizio, nello specifico, sono state eseguite delle verifiche sulle prestazioni dei veicoli al fine di prevenire potenziali disservizi e garantire la continuità del servizio.

I risultati hanno evidenziato un’elevata efficienza nei livelli di consumo delle batterie, il che significa anche tempi di ricarica ridotti e meno onerosi per le infrastrutture dedicate; un mix tutto a favore della gestione operativa complessiva della flotta.

Distribuzione e assegnazione dei 37 autobus elettrici

Al pari dei 22 autobus full-e precedentemente immessi in città, i nuovi autobus elettrici sono stati ripartiti tra i tre depositi principali di Via delle Puglie, Cavalleggeri d’Aosta e Carlo III in base a diversi criter, quali la capienza del mezzo, la compatibilità con i carichi previsti e le specificità della viabilità locale.

A seguire la distribuzione dei 37 bus elettrici:

5 bus Higer da 6,8 metri operano sulle linee C78 (2 bus), C65 (1 bus), C68 (1 bus) e C76 (1 bus);

16 bus Pagliani da 8 metri sono stati destinati alle linee 618 (4 bus), C16 (2 bus), 132 (2 bus), C42 (1 bus), 128 (1 bus), C67 (4 bus) e 194 (2 bus);

6 bus Iveco da 9 metri servono le linee 185 (2 bus), C63 (2 bus) e 3M (2 bus);

10 bus Byd da 12 metri sono impiegati sulle linee 182 (5 bus) e 151 (5 bus).

Prospettive future della flotta TPL Anm

Tra un anno, si prevede che oltre la metà della flotta Anm sarà completamente elettrica.

Il piano a lungo termine prevede infatti che, su un totale di 500 mezzi, rimarranno in servizio solo 100 autobus diesel e 80 a metano, segnando un notevole passo in avanti della città verso la mobilità a zero emissioni.

