Obiettivo: valorizzare i territori, offrendo ai passeggeri tariffe agevolate FlixBus per sostenere tutti gli spostamenti inerenti al cammino (partenza, tappe intermedie e rientro).

Per i camminatori della Via Francigena, gli spostamenti inerenti al viaggio non saranno più un ostacolo. Dopo tre anni di collaborazione, l’azienda della mobilità su gomma FlixBus e l’Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF) hanno deciso di estendere la loro partnership fino al 2026.

L’accordo non si tratta di un semplice rinnovo, ma di un potenziamento infrastrutturale che offre tariffe speciali ai pellegrini. Approfondiamo.

Rinnovato l’accordo Flixbus-AEVF: obiettivi e tappe

L’intesa viene incontro alle esigenze dei viaggiatori, che potranno accedere al servizio FlixBus a condizioni agevolate. L’obiettivo è facilitare gli spostamenti, fornendo ai pellegrini un supporto totale durante il cammino, dall’arrivo al punto di partenza al rientro a viaggio ultimato, facilitando i trasferimenti fra le soste intermedie.

Un dettaglio importante per il viaggiatore moderno: è possibile portare a bordo dell’autobus anche la propria bicicletta.

La rete in questione è estesa ed interseca i servizi FlixBus in ben 40 tappe disseminate sul territorio europeo. Il cuore di questa partnership è però in Italia, che conta oltre 30 località connesse, comprese piccole comunità e aree interne del Paese.

Millenials, Generazione Z e l’etica del viaggio

L’intesa si colloca nel vivo di un cambiamento culturale profondo: mentre la consapevolezza sull’impatto generato dal turismo cresce, AEVF e FlixBus affrontano un importante dilemma: è possibile valorizzare l’esplorazione del patrimonio italiano rendendola economicamente accessibile, pur mantenendo un approccio responsabile?

Il rinnovato accordo incentiva una risposta positiva, offrendo una leva preziosa per attrarre un pubblico internazionale e, in particolare, i giovani, che non cercano più la vacanza convenzionale, ma forme di viaggio più informate e consapevoli.

I dati di mercato confermano questa svolta: l’ultima ricerca condotta da Squadrati per conto di FlixBus rivela che un terzo (il 33%) degli appartenenti alle categorie dei Millennials e della Generazione Z si identifica apertamente con l’ideale dell’“esploratore anziché del turista”, un modello di viaggio che privilegia la consapevolezza e un’immersione più autentica nei territori, in netta distinzione dal turismo di massa.

Come ottenere i codici promozionali dedicati

Per poter beneficiare della convenzione è sufficiente essere in possesso della credenziale della Via Francigena, il documento ufficiale che, con l’apposizione dei timbri, attesta e documenta ogni singolo passo compiuto lungo il percorso storico.

Una volta in possesso della credenziale, i pellegrini devono seguire la specifica procedura dettagliata sul portale web dell’Associazione. Questo iter consente di ottenere rapidamente i codici promozionali dedicati, utilizzabili per finalizzare le prenotazioni in modo esclusivo tramite l’applicazione mobile di FlixBus.

Camminando sulla Via Francigena: l’arteria che unisce l’Europa

La Via Francigena, un’arteria storica lunga 3200 km che si estende attraverso Inghilterra, Francia, Svizzera e Italia, si conferma nel 2024 come uno degli itinerari più carichi di significato e attrattivi d’Europa.

È molto più di un sentiero: è una rete di strade su cui si è plasmata la storia del continente, capace ancora oggi di attrarre visitatori e valorizzare comunità locali, connettendo istanze culturali diversissime.

L’itinerario ricalca non solo le orme di Sigerico, ma anche il tratto meridionale seguito dall’anonimo burdigalense (risalente al 333 d.C.) e gli antichi passi dei pellegrini diretti alle grandi mete religiose.

Questo inestimabile patrimonio è coordinato e tutelato dall’Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF), fondata il 7 aprile 2001 e riconosciuta ufficialmente dal Consiglio d’Europa.

