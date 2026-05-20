AUTOBUS

Obiettivi: agevolare gli spostamenti e promuovere una scoperta autentica del territorio, grazie anche all’intermobilità, attirando visitatori oltre i circuiti tradizionali.

A partire dal 12 giugno, la Sardegna non sarà più l’eccezione sulla mappa di FlixBus, poiché l’operatore dagli iconici pullman verdi avvierà ufficialmente i propri servizi nell’isola, portando a termine l’unificazione della propria rete di trasporto passeggeri su scala nazionale.

Flixbus: la nuova linea per la mobilità sarda

La nuova configurazione dei trasporti di Flixbus prevede una linea che attraversa il territorio da sud a nord, mettendo in comunicazione diretta Cagliari, Sanluri, Oristano, Sassari e Alghero.

Questa pianificazione, operativa quotidianamente per l’intero arco estivo, è stata pensata per agevolare gli spostamenti, eliminando la necessità di cambi di mezzo durante il tragitto. Grazie a questa scelta, il trasporto pubblico locale si arricchisce infatti di un’alternativa costante, capace di assecondare i flussi intensi tipici dei mesi più caldi e di garantire una frequenza di sette giorni su sette.

Il coordinamento con i poli aeroportuali

L’architettura del servizio si fonda su un’efficace formula di intermobilità, inserendo fermate specifiche presso gli aeroporti di Cagliari-Elmas e Alghero-Fertilia.

Tale impostazione permette di accorciare le distanze tra le città e i principali gate dell’isola, ottimizzando i tempi di trasferimento per i viaggiatori. Ad esempio, il collegamento tra Sassari e lo scalo di Fertilia richiede appena 35 minuti, la medesima durata necessaria per spostarsi da Sanluri a Elmas.

In questo modo, chiunque debba prendere un volo può contare su un sistema di mobilità integrato e puntuale.

La scoperta dei territori meno conosciuti

L’estensione della rete FlixBus agisce anche come volano per la promozione di aree interne spesso lontane dai circuiti turistici di massa, quali Oristano e Sanluri.

La disponibilità di una piattaforma di prenotazione globale, tradotta in trenta lingue diverse, garantisce a queste zone una visibilità internazionale immediata, attirando visitatori da ogni parte del mondo.

Si incentiva così una forma di esplorazione curiosa, che punta alla valorizzazione del patrimonio sardo più autentico e meno frequentato, rendendolo allo stesso tempo accessibile a una platea vastissima.

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L’efficienza ecologica al centro del viaggio

Optare per il pullman anziché per l’auto privata si traduce, inoltre, in un beneficio concreto per l’intero ecosistema regionale, con un abbattimento delle emissioni di CO2 stimato intorno all’84%.

I dati evidenziano che il risparmio ambientale è notevole: percorrere il tratto tra il capoluogo e Alghero comporta la produzione di circa 6,8 kg di anidride carbonica, contro i 41 kg mediamente generati da un veicolo individuale.

Questa performance, paragonabile a quella del trasporto ferroviario, rende la mobilità passeggeri in Sardegna decisamente più sostenibile e moderna.

Radici territoriali e l’affidabilità delle nuove tecnologie

L’esecuzione operativa dei collegamenti è frutto di un’intesa con la Logudoro Tours, impresa sassarese che mette in campo la propria esperienza decennale sulle strade isolane. L’unione tra gli strumenti digitali avanzati e la conoscenza capillare del territorio assicura un servizio affidabile, focalizzato sulla sicurezza e sulla qualità per l’utente finale.

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