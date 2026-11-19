AUTOBUS

L’obiettivo è diffondere la prevenzione e l’uso delle cinture di sicurezza sugli autobus.

L’operatore di mobilità FlixBus ha dato il via a Milano alla campagna Allaccia il futuro, un percorso orientato a stimolare la prevenzione e a incrementare il ricorso sistematico alle cinture di sicurezza a bordo degli autobus.

Malgrado l’allacciamento sia stabilito dalla legge per i tragitti interurbani, la condotta dei viaggiatori sui mezzi collettivi appare nettamente meno attenta rispetto a quella registrata sulle vetture private.

In merito, l’Organizzazione Mondiale della Sanità sottolinea l’efficacia di questi dispositivi, stimando che il loro impiego corretto possa innalzare fino al 50% le probabilità di superare un sinistro stradale.

I numeri dei trasporti collettivi e l’impatto sulla prevenzione

Le analisi diffuse in occasione della presentazione confermano come la preferenza per il trasporto pubblico costituisca un mezzo protettivo di prim’ordine per chi si sposta.

Stime elaborate dall’associazione ANAV indicano infatti che i livelli di mortalità registrati su autobus e treni risultano inferiori di circa trenta volte in confronto ai mezzi privati.

In aggiunta, gli esperti calcolano che il trasferimento di anche soltanto un decimo degli spostamenti in auto verso i servizi su gomma eviterebbe oltre duecento decessi ogni anno sulle tratte stradali italiane.

Per quanto riguarda specificamente la lunga percorrenza, le rilevazioni condotte dal Politecnico di Milano evidenziano una frequenza di incidenti contenuta, stimata in sei casi ogni mille vetture. In questo contesto, secondo il docente di Economia dei Trasporti Paolo Beria, la costante adesione all’obbligo di indossare la cintura contribuisce a ridurre ulteriormente le conseguenze negative legate a eventuali urti.

Una riflessione con il mondo accademico, la formazione e lo sport

L’incontro milanese del 16 novembre ha visto la partecipazione di differenti ambiti istituzionali e professionali con l’obiettivo di rafforzare la responsabilità individuale e collettiva.

Insieme ai vertici di FlixBus e agli studiosi dell’ateneo milanese, si sono confrontati gli esperti di Neways, organizzazione impegnata nella didattica scolastica, la redazione della testata VD News e la dirigenza del club Pallacanestro Pavia.

Nel corso del dibattito, Giuseppe Pavia, responsabile Sicurezza e Operazioni di FlixBus Italia, ha ricordato come la società adotti standard gestionali superiori alle normative europee, integrati dalla formazione periodica degli autisti e da segnalazioni visive e sonore prima di ogni partenza. Ciononostante, l’efficacia complessiva della tutela a bordo dipende dall’azione consapevole di chi viaggia.

Il coinvolgimento dei giovani tra percorsi didattici e iniziative digitali

Per influenzare la Generazione Z e i viaggiatori di domani, il progetto impiega strumenti comunicativi educativi e linguaggi vicini al pubblico giovanile.

Francesca Sorvillo, referente dei programmi formativi di Neways, ha sottolineato l’importanza di avviare la sensibilizzazione nelle aule scolastiche per promuovere abitudini corrette capaci di durare nel tempo.

Sul piano della comunicazione diretta sul territorio, l’autore Tommaso Proverbio per VD News ha raccolto opinioni e testimonianze tra le persone in strada, evidenziando convinzioni errate ancora diffuse tra gli utenti.

L’iniziativa comprende inoltre un concorso su Instagram che spinge le persone a creare brevi contenuti video per spiegare le ragioni della sicurezza in viaggio. Al termine della manifestazione verranno scelti casualmente tre partecipanti, ai quali saranno assegnati due biglietti di andata e ritorno sull’intera rete aziendale.

Anche lo sport partecipa al messaggio grazie al contributo di Gian Marco Centinaio, presidente della Pallacanestro Pavia, che considera la prevenzione come un vero lavoro di squadra.

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