FlixBus celebra i suoi primi dieci anni di attività in Italia. Nel tempo, l’operatore travel tech dagli iconici pullman verdi ha saputo collegare la sinergia delle aziende locali alle avanzate competenze digitali; un mix che si è tradotto in soluzioni di trasporto coerenti alle esigenze di una mobilità evoluta e in costante cambiamento.

“Oggi celebriamo un traguardo importante, con la consapevolezza che il futuro ci riserverà sfide sempre nuove. Il mondo della mobilità sta cambiando a una velocità mai vista, e noi siamo assolutamente determinati ad abbracciare questo cambiamento per rispondere al meglio ai bisogni di chi ogni giorno sceglie di viaggiare con noi e delle comunità che raggiungiamo.” – ha precisato Cesare Neglia, Managing Director di FlixBus Italia.

Flixbus, 10 anni di percorsi: l’espansione della rete intercity

In dieci anni, FlixBus ha trasportato oltre 50 milioni di passeggeri, sviluppando una rete di collegamenti intercity che serve attualmente 300 destinazioni in ben 19 regioni italiane.

Questa capillare copertura include non solo le principali città, ma anche numerose località minori, spesso difficilmente raggiungibili tramite trasporto ferroviario e/o mal collegate con le altre modalità di trasporto pubblico.

Quasi la metà delle fermate FlixBus in Italia (circa il 40%) si trova infatti in centri con meno di 20 mila abitanti, dove il servizio di autobus rappresenta l’unica vera alternativa all’auto privata.

Oltre a garantire il diritto alla mobilità dei residenti locali, gli iconici autobus verdi offrono un’alternativa economicamente accessibile sulle tratte già servite dall’alta velocità; democratizzando il viaggio, che diventa così una possibilità alla portata di tutti, sempre più inclusiva e accessibile.

L’attenzione di Flixbus verso la transizione ecologica

Questo anniversario rappresenta per Flixbus anche un’occasione per evidenziare il suo impegno verso la transizione ecologica del trasporto passeggeri.

Una spinta che si manifesta anche attraverso la sperimentazione delle potenzialità di decarbonizzazione dei carburanti alternativi, come il gas naturale liquefatto (LNG) e l’HVO, orientando la flotta verso l’obiettivo di “Net Zero”, che l’operatore travel tech intende raggiungere entro il 2040 in Europa ed entro il 2050 a livello globale.

Con specifico riferimento all’efficacia tecnologica, stando alle stime di Flixbus, l’effettiva riduzione delle emissioni dipenderà dalla percentuale di bio-Gnl nel mix utilizzato, con un risparmio di Co2 stimato fino al 90% in caso di totale utilizzo di biometano.

Innovazione tecnologica, sicurezza e rinnovo della flotta

Come anticipato sopra, l’espansione del servizio è stata sostenuta da una solida rete di aziende partner a livello nazionale, che si è tradotta nella fornitura di una flotta di autobus di ultima generazione dotati dei più avanzati dispositivi di sicurezza.

La tecnologia, in particolare, svolge inoltre un ruolo fondamentale nella definizione degli standard di sicurezza. A riguardo, FlixBus adotta misure più stringenti rispetto alla normativa europea, inclusa la presenza di due conducenti sulle linee notturne e tempi di avvicendamento alla guida più brevi.

Per quanto riguarda l’anzianità del parco, stando a quanto riferisce Flixbus, gli autobus impiegati nel servizio non superano i cinque anni di età e sono dotati dei più moderni dispositivi di sicurezza.

La flotta italiana, sempre stando alle previsioni della società di pullman extra-urbani, sarà presto rinnovata: entro la fine dell’anno, nello specifico, è previsto il rinnovo di circa il 70% del parco operativo sul territorio nazionale.

10 anni di Flibux, il concorso social: come partecipare

Per celebrare il suo decimo anniversario in Italia, FlixBus ha lanciato un concorso social della durata di 10 settimane, che mette in palio 10 viaggi di andata e ritorno verso una delle 6.800 destinazioni servite da Flixbus in oltre 40 Paesi in tutto il mondo.

Per partecipare, è sufficiente scattare una foto del proprio viaggio a bordo di FlixBus e condividerla su Instagram.

