AUTOBUS

Flibco ha inaugurato il primo collegamento navetta diretto ad alta frequenza tra Como San Giovanni e Milano Malpensa. Il tragitto dura 50 minuti, con sosta a Como Grandate. Biglietti a partire da 8,99 euro.

La città di Como ha da oggi una nuova arteria fondamentale di collegamento con il resto del mondo. Flibco, azienda europea specializzata nel settore dei servizi di navetta aeroportuale, ha inaugurato, a partire dal 25 novembre, la sua prima linea interamente dedicata al capoluogo lariano.

Il lancio segna un’importante tappa nel percorso di espansione della compagnia in Italia, offrendo ai viaggiatori un collegamento diretto e ad alta frequenza tra Como San Giovanni e l’aeroporto di Milano Malpensa.

Questa nuova proposta di trasporto passeggeri è stata progettata per essere rapida, accessibile e soprattutto cucita su misura sulle reali esigenze di mobilità del territorio.

La nuova tratta Como-Malpensa: l’importanza della pianificazione

Come abbiamo anticipato sopra, Flibco introduce sul mercato la soluzione con la più alta frequenza oggi disponibile per connettere Como e Malpensa. Il servizio non ammette soste: prevede infatti undici corse giornaliere in ciascuna direzione, operando ininterrottamente per tutti i giorni della settimana.

La chiave di volta di questa operazione è la pianificazione: gli orari sono stati strutturati meticolosamente per allinearsi ai momenti di maggior traffico aereo. Grazie a questo scheduling orientato al flusso dei voli, l’intero tragitto si compie in appena 50 minuti, assicurando uno spostamento semplice e pratico in qualsiasi momento della giornata.

La linea Flibco e la partnership con Bus Miccolis

I viaggiatori possono acquistare i titoli di viaggio in modo intuitivo, tramite il sito flibco.com o l’applicazione dedicata.

Il percorso prende il via dalla Stazione San Giovanni di Como, in un piazzale comodamente raggiungibile a pochi passi dal centro cittadino, e include una sosta intermedia a Como Grandate. Qui, la fermata è strategicamente situata di fronte al deposito ASF, all’interno del parcheggio di interscambio Como Centro. Questa scelta rende il servizio un asset strategico per residenti e turisti che necessitano di un accesso diretto e frequente verso uno degli scali aerei più importanti d’Europa.

A garantire l’eccellenza operativa di questo nuovo trasporto pubblico locale è la partnership stretta con Bus Miccolis, una delle realtà più solide e affidabili nel panorama del trasporto passeggeri italiano.

La collaborazione è basata sulla volontà congiunta di mantenere standard elevati, grazie alla modernità della flotta di Miccolis e a una gestione operativa che privilegia sicurezza, attenzione al viaggiatore e puntualità. Come ha affermato Aurelia Maria Miccolis, Direttore Generale di Miccolis S.p.A., questa nuova tratta rappresenta un passo significativo in direzione di una mobilità più moderna, interconnessa e al servizio completo delle persone.

L’esperienza a bordo: flessibilità, comfort e tecnologia

L’offerta di Flibco è costruita pensando all’utente, a partire dal prezzo, con biglietti che partono da 8,99 euro.

L’esperienza di viaggio è progettata per essere moderna e priva di stress.

All’interno, il comfort è garantito da sedili spaziosi, ampi vani per i bagagli, connettività Wi-Fi gratuita e prese USB per la ricarica dei dispositivi. Ma è la flessibilità a distinguere il servizio: se un passeggero subisce un ritardo del volo, può semplicemente prendere la corsa successiva.

Inoltre, la cancellazione della prenotazione è gratuita se effettuata fino a sei ore prima dell’orario stabilito. Infine, grazie all’uso della tecnologia smart, i biglietti possono essere salvati direttamente nel wallet digitale dello smartphone, un dettaglio che conferma l’impegno di Flibco nell’offrire servizi digitali e intuitivi.

Flibco: prospettive di crescita e l’impegno per la semplificazione dei servizi

Flibco è un attore di rilievo nel panorama europeo del trasporto aeroportuale, con servizi attivi in una dozzina di scali, tra cui Malpensa, Torino e Bergamo Orio al Serio in Italia.

L’attivazione di questa linea comasca consolida ulteriormente la sua presenza nel Paese.

Giuseppe Martino, Country Manager di Flibco Italia, ha espresso grande soddisfazione per l’avvio della linea, sottolineando che l’obiettivo primario è offrire un’opzione di mobilità verso l’aeroporto che sia ben organizzata e comoda. Ha inoltre ribadito che l’azienda continuerà a investire nel territorio italiano per rendere gli spostamenti dei viaggiatori sempre più semplici ed efficienti.

