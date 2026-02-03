AUTOBUS

Il contratto è bloccato dal 2018; si punta al vertice dell’11 febbraio per una soluzione.

Il confronto tra la Fit-Cisl e i vertici di Busitalia si è concluso senza il raggiungimento di un accordo per il rinnovo del contratto collettivo aziendale, una scadenza che attende una risoluzione dal 18 febbraio 2018. Nonostante la volontà di affrontare i nodi gestionali ancora aperti, il tavolo non ha infatti generato i progressi sperati, lasciando irrisolte le istanze presentate dalla sigla sindacale.

Un vuoto contrattuale lungo otto anni

La situazione attuale del trasporto passeggeri all’interno dell’azienda è caratterizzata da una fase di stallo che si protrae da quasi un decennio. Questa lunga attesa sta gravando in modo significativo sul benessere dei dipendenti e sulle prospettive delle loro famiglie, creando un clima di incertezza che rischia di ripercuotersi anche sull’efficienza del servizio offerto ai cittadini.

La Fit-Cisl ha evidenziato come tale ritardo agisca da deterrente per le nuove generazioni, scoraggiando l’ingresso di giovani professionisti in un comparto della mobilità che necessiterebbe, al contrario, di un forte ricambio generazionale.

Le sfide di un mercato in continua evoluzione

L’azienda di trasporto pubblico locale (TPL), che coordina circa 2088 operatori su scala nazionale, si trova oggi a operare in un perimetro d’azione profondamente mutato rispetto al passato. Le trasformazioni del TPL e le dinamiche di mercato hanno imposto nuove logiche organizzative che il futuro contratto deve necessariamente recepire.

Alla luce di tutto questo, secondo quanto specificato dalla Federazione dei trasporti cislina, l’obiettivo non è solo un adeguamento economico, ma la definizione di un quadro normativo moderno, capace di integrare soluzioni concrete per favorire l’armonia tra gli impegni professionali e la sfera privata dei lavoratori, rispondendo così alle attuali necessità del sistema produttivo.

Prospettive future e possibili mobilitazioni

Sebbene sia già stato fissato un nuovo appuntamento per l’11 febbraio con l’intento di riprendere il filo del discorso, il malcontento tra il personale è palpabile a causa delle ripetute dilazioni. In merito, la sigla sindacale ha manifestato la propria determinazione a ottenere risposte tangibili, specialmente in considerazione della recente espansione societaria derivante dall’integrazione di City Sightseeing Italia nel perimetro di Busitalia.

In mancanza di passi in avanti decisi nel prossimo confronto, il sindacato ha già preannunciato la possibilità di intraprendere percorsi di tutela più incisivi per garantire i diritti della forza lavoro.

