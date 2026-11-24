AUTOBUS

Pronti, partenza via: prende il via oggi alla Fiera di Rimini la dodicesima edizione di IBE Intermobility Future Ways, la manifestazione promossa da Italian Exhibition Group dedicata al futuro della mobilità e del trasporto passeggeri. Da oggi fino al 26 novembre, aziende, operatori di rete ed esperti del settore si riuniscono per analizzare l’impatto delle nuove tecnologie e l’integrazione dei servizi sul territorio.

Scopriamo più nel dettaglio l’agenda in programma per queste tre giornate di lavori, approfondimenti e dibattiti dedicati alla mobilità intelligente e sostenibile.

Dialogo tra istituzioni e associazioni di categoria

L’appuntamento di Rimini costituisce un momento centrale per definire politiche di sviluppo condivise tra imprese ed enti pubblici nel settore del trasporto pubblico urbano e a lungo raggio. Durante i giorni di fiera, l’associazione AN.BTI-Confcommercio terrà la propria assemblea generale, mentre ASSTRA ed ANCI promuoveranno un incontro focalizzato sul Mobility Management per rispondere alle esigenze di spostamento sia nelle grandi aree metropolitane sia nei contesti territoriali interni.

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Evoluzione del Trasporto Pubblico Locale e integrazione ferro-gomma

La riorganizzazione della mobilità collettiva richiede una visione capace di collegare infrastrutture differenti. Tra le novità presenti, Rete Ferroviaria Italiana approfondirà la cooperazione con gli enti regionali per potenziare l’intermobilità; Trenitalia punterà invece alla facilità di fruizione dei treni e all’armonizzazione dei collegamenti per i viaggiatori; Nordcom presenterà studi dedicati al tema della povertà dei trasporti per orientare interventi di equità sociale; Tper e Lime condivideranno esperienze volte a integrare le forme di mobilità condivisa con le linee tradizionali della rete cittadina mentre ATAC e Start Romagna porteranno la testimonianza diretta delle sfide quotidiane legate alla gestione del traffico urbano.

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Dai grandi autobus alla micromobilità elettrica

Il segmento dei bus e dei pullman granturismo si conferma fondamentale soprattutto nell’offerta dei viaggi collettivi.

In meirto, questa edizione registrerà una forte presenza dei principali costruttori internazionali, tra cui Daimler Buses, IVECO BUS, MAN, Scania, Irizar, Volvo Buses, ISUZU BUS, King Long, Otokar e VDL Bus Group, a cui si affiancano i nuovi ingressi industriali di Yutong e Alfabus.

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Per l’adeguamento e la personalizzazione delle flotte saranno presenti gli allestitori Aveuro International, Carind, Gruppo D’Auria, Indcar, Mercus e Tremonia Mobility.

Con specifico riferimento agli spazi urbani, la continuità del viaggio e i servizi dell’ultimo miglio saranno supportati dalla micromobilità elettrica di Voi Technology, dalle biciclette di Lyft Urban Solutions e dagli strumenti digitali per corse a chiamata e car pooling targati Wayla Italia e Shotl.

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Digitalizzazione, gestione dei dati e servizi per i viaggiatori

La digitalizzazione della mobilità si basa anche sull’uso strategico delle informazioni per ottimizzare i flussi di passeggeri.

In merito, Freenow by Lyft illustrerà le prospettive legate al servizio taxi, alla mobilità multimodale e alle opportunità della guida autonoma; Zucchetti analizzerà i dati di spostamento casa-lavoro applicati alla pianificazione aziendale; IVU Traffic Technologies e PTV Group offriranno invece software avanzati per la programmazione delle flotte e la simulazione del traffico. Terravision analizzerà modelli sostenibili per la gestione dell’ultimo miglio.

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