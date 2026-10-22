AUTOBUS

Si è chiuso a Roma il 20° Convegno ASSTRA sul trasporto pubblico locale. Il settore chiede regole chiare per sostenere transizione e rincari.

emerse durante la 20° edizione del convegno nazionale ASSTRA, intitolata “Mobilità di valore, valore alla mobilità”, tenutasi a Roma presso il Parco dei Principi Grand Hotel. La due giorni di lavori si è chiusa mettendo al centro la necessità di tracciare una nuova rotta per il trasporto passeggeri urbano ed extraurbano.

L’obiettivo principale dell’associazione è salvaguardare i risultati raggiunti nell’ultimo periodo grazie alla programmazione pluriennale nell’ambito del PNRR e del PSNMS (piano nazionale per la mobilità sostenibile), chiedendo al contempo un quadro di garanzie in grado di sostenere le aziende del settore dall’inflazione e, in generale, dalle incertezze di mercato.

Le esigenze del settore e l’analisi di Gibelli

La due giorni si è articolata attraverso sessioni tematiche dedicate a economia, lavoro, innovazione e normative, e tavole rotonde che hanno visto la partecipazione delle istituzioni nazionali e rappresentanti della filiera.

Durante l’evento, il presidente di ASSTRA, Andrea Gibelli, ha evidenziato come continuare a finanziare la mobilità collettiva significhi intervenire in modo diretto sulle politiche energetiche, ambientali ed economiche dell’intero Paese.

Per sostenere la conversione ecologica della flotta servono infatti impegni finanziari precisi, quantificati dal modello dell’associazione in 740 milioni di euro all’anno per l’acquisto di nuovi mezzi e ulteriori 300 milioni annui per gestire i costi operativi della transizione.

“Il PSNMS e il PNRR ci hanno permesso, in questi anni, di rinnovare i servizi di trasporto pubblico all’insegna della programmazione, ha ricordato Gibelli, evidenziando l’importanza di non disperdere un metodo “che ha dato i suoi frutti”, fondato su “finanziamenti certi, scadenze strigenti, milestone e rendicontazione”.

In questo contesto, l’equilibrio dei gestori rimane tuttavia sotto pressione a causa dei rincari energetici: il costo del gasolio è cresciuto del 52%, quello del metano del 48% e l’energia elettrica del 40%, con un contestuale aumento dei premi assicurativi fino al 150%.

A queste criticità si aggiungono la mancata erogazione di 1,25 miliardi di euro di liquidità già stanziata, l’inflazione che ha eroso circa 800 milioni di euro dal Fondo nazionale trasporti e l’impatto del rinnovo del CCNL 2024-2026, la cui copertura pubblica si fermerà al 54% a partire dal 2027.

Competenze e trasformazione del TPL

Il comparto del trasporto pubblico locale (TPL) rappresenta un pilastro dell’economia nazionale, forte di un fatturato di circa 12 miliardi di euro, 113 mila occupati, 15 milioni di passeggeri serviti ogni giorno e un piano di investimenti da 40 miliardi nel periodo 2015-2033. Stando alle stime emerse durante i lavori, ogni euro investito nel settore è capace di generare un valore quadruplo nel PIL.

Come evidenziato durante la due giorni, in questo contesto bisogna inoltre tenere conto che le aziende di trasporto passeggeri hanno progressivamente trasformato la loro stessa fisionomia, diventando realtà ad alto contenuto tecnologico e, di conseguenza, a forte intensità energetica. Un cambiamento che, d’altra parte, richiede figure professionali rinnovate, tra cui anche quella del conducente, e introducendo competenze avanzate nel campo della digitalizzazione e dell’efficienza energetica.

Sul piano normativo, invece, è stato chiesto un quadro più semplice, coerente con le direttive europee e integrato da contratti di servizio con una durata temporale proporzionata agli investimenti.

Potrebbe interessarti anche: