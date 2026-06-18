AUTOBUS

Il turismo italiano ha rischiato di restare a piedi e, dai banchi della Camera dei Deputati, il messaggio è arrivato forte e chiaro: senza conducenti non c’è futuro per i viaggi.

Durante il confronto istituzionale del 18 giugno 2026, Riccardo Verona, presidente di AN.BTI Confcommercio, ha tracciato una linea netta, chiedendo di ridare urgentemente dignità e valore a una professione che oggi soffre una crisi senza precedenti, minacciando la tenuta stessa della mobilità turistica nazionale.

L’appello del presidente Riccardo Verona

Riccardo Verona ha affrontato le ragioni che hanno portato all’attuale emergenza occupazionale, sottolineando che la carenza di autisti non è un evento fortuito, ma il risultato di una gestione collettiva che ha visto coinvolti istituzioni, aziende e associazioni.

Più nel dettaglio, il presidente di AN.BTI – Confcommercio ha spiegato che, sebbene condurre un mezzo dedicato al trasporto turistico richieda oggi competenze tecniche superiori e un elevato spirito di sacrificio, la percezione sociale e il ritorno economico della professione sono progressivamente diminuiti.

Per rimediare a questa crisi, Verona ha proposto misure concrete per rivalutare il ruolo del conducente, suggerendo tra l’altro “l’introduzione di una mancia alla partenza, pari ad almeno un euro per passeggero” come forma di integrazione salariale e segno di rispetto professionale.

L’obiettivo principale resta quello di agire sui redditi e sulla cultura del lavoro per “restituire dignità, prospettive e attrattività a un mestiere fondamentale per il turismo e la mobilità del Paese”.

I numeri di un’emergenza nazionale

Il quadro emerso durante la mattinata ha evidenziato una situazione critica per l’intero comparto. Attualmente, mancano all’appello oltre settemila addetti specializzati nel solo settore dei pullman turistici.

La prospettiva per il prossimo quinquennio appare ancora più delicata, con circa centomila professionisti destinati a lasciare il servizio per sopraggiunti limiti di età, senza che si intraveda un ricambio generazionale all’altezza.

Questo gap è alimentato dal ridotto interesse dei giovani e dai rinvii burocratici che rallentano l’inserimento di lavoratori provenienti dall’estero, creando un ostacolo alla crescita della mobilità.

Il confronto istituzionale e le strategie per il futuro

I lavori sono proseguiti nel pomeriggio presso la sede di Confcommercio, dove l’assemblea generale ha accolto esperti e figure politiche per discutere delle sfide della mobilità territoriale.

Il dibattito, in particolare, si è concentrato sulle riforme necessarie per facilitare l’ingresso dei nuovi professionisti nel mercato, assicurando al contempo la qualità dei servizi per il trasporto turistico.

L’obiettivo dell’incontro è stato quello di definire una strategia comune per evitare che la mancanza di forza lavoro possa compromettere definitivamente un settore vitale per l’economia e per la libertà di movimento di cittadini e turisti.

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