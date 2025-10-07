AUTOBUS

Efficiente, silenzioso e, soprattutto, sostenibile: il nuovo pneumatico, che completa la serie Conti Urban HA 5 introdotta nel 2024, è già reperibile sul mercato nella misura 275/70 R 22.5. Scopri le sue caratteristiche e i suoi vantaggi per il trasporto urbano.

Continental ha scelto la cornice di Busworld Europe, la vetrina fieristica più rilevante per il settore in corso a Bruxelles, per presentare la sua più recente soluzione ingegneristica destinata a rivoluzionare il trasporto pubblico urbano.

L’introduzione del nuovo pneumatico Conti Urban HA 5 NXT segna un punto di svolta, proponendosi come prodotto efficiente, silenzioso e, soprattutto, sostenibile.

Il suo sviluppo è stato motivato dall’esigenza di supportare attivamente la transizione verso la mobilità a zero emissioni, realizzando al contempo un balzo in avanti significativo in termini di sostenibilità dei materiali impiegati.

Questo pneumatico, che completa la serie Conti Urban HA 5 introdotta nel 2024, è già reperibile sul mercato nella misura 275/70 R 22.5.

La nuova composizione: un’alta percentuale di componenti circolari

L’elemento che distingue in modo netto il Conti Urban HA 5 NXT è la sua complessa struttura materica. Lo pneumatico integra una quota particolarmente elevata di componenti riciclati, rigenerati e certificati, tanto da costituire fino al 60% della sua massa complessiva (oscillando tra il 55% e il 60%). All’interno di questa percentuale, i materiali rinnovabili e quelli riciclati, come la gomma naturale e la gomma recuperata, rappresentano tra il 32% e il 34% del totale.

La restante porzione di contenuto sostenibile è garantita mediante l’acquisto di materie prime certificate attraverso il sistema del bilancio di massa.

L’origine di queste materie prime alternative lungo la filiera è convalidata dallo standard ISCC PLUS (International Sustainability & Carbon Certification PLUS). Questo schema globale, in funzione dal 2010, sostiene attivamente il cammino verso l’economia circolare e la bioeconomia, offrendo una tracciabilità completa delle materie prime dal punto di origine fino all’utente finale e assicurando che la catena di fornitura sia esente da deforestazione.

A conferma del minore impatto ambientale, una valutazione dettagliata del ciclo di vita del prodotto, verificata esternamente secondo la metodologia ISO 14040/44, ha dimostrato che l’impiego di queste sostanze a ridotto impatto si traduce in una diminuzione dell’11% delle emissioni di gas serra, se messo a confronto con il predecessore, il Conti Urban HA 3.

Miglioramenti operativi: resa chilometrica ed efficienza energetica

Il lavoro di sviluppo ingegneristico si è focalizzato sull’ottimizzazione delle prestazioni per rispondere alle esigenze degli odierni parchi veicoli. In particolare, il disegno del battistrada è stato specificatamente perfezionato al fine di abbattere la resistenza generata dal rotolamento. Questo affinamento tecnico ha portato a una significativa diminuzione della resistenza pari al 25%.

Tale risultato si traduce in vantaggi operativi concreti per gli autobus elettrici, i quali possono beneficiare di un incremento dell’autonomia fino al 15%.

È importante sottolineare che questo guadagno di efficienza non è avvenuto a discapito della durabilità. Grazie all’adozione di una mescola del battistrada di ultima generazione, il Conti Urban HA 5 NXT assicura fino al 15% di chilometraggio in più rispetto al modello precedente, pur mantenendo il rating di classe B nell’etichetta UE in riferimento all’aderenza sul bagnato.

Migliorie a livello di circolazione urbana e aspetto acustico

Il design del nuovo pneumatico è stato studiato per resistere alle sollecitazioni tipiche della guida in contesto urbano. Parliamo di interazioni frequenti con gli spigoli dei marciapiedi, i cicli continui di stop-and-go e le manovre in spazi ristretti.

Inoltre, un aspetto cruciale, specialmente per i veicoli elettrici, è quello acustico. Grazie al battistrada dal disegno ottimizzato, che non solo riduce l’attrito ma anche la rumorosità di rotolamento, lo pneumatico si posiziona in classe A secondo l’etichetta UE per il rumore esterno.

In termini di sicurezza, invece, le fitte lamelle integrate garantiscono elevate capacità di direzionalità, tenuta di strada e prestazioni di frenata. Altri elementi vitali per gli autobus elettrici, che spesso utilizzano sistemi di recupero dell’energia.

Un sistema digitale per il monitoraggio e la manutenzione predittiva

In linea con la digitalizzazione che permea le flotte commerciali, il Conti Urban HA 5 NXT è equipaggiato di serie con sensori di ultima generazione.

Questi sensori permettono una integrazione rapida e agevole con ContiConnect, la piattaforma digitale di gestione sviluppata da Continental.

Attraverso questo sistema, i gestori ricevono informazioni in tempo reale, come i dati su temperatura e pressione.

Tale flusso di informazioni facilita l’applicazione della manutenzione predittiva, fattore determinante per ridurre i tempi di fermo dei veicoli e tagliare i costi operativi complessivi.

