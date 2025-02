AUTOBUS

La società di pullman extra-urbani Flixbus ha aperto un nuovo concorso a premi a tutti gli appassionati di calcio. L’iniziativa, promossa da Flix SE in partnership con UEFA Europa League e UEFA Conference League, ha l’obiettivo di unire lo sport alla mobilità sostenibile, offrendo ai tifosi vincitori un’esperienza di viaggio confortevole e a basso impatto ambientale verso le città che ospitano i match.

La partecipazione è gratuita e richiede la compilazione di un modulo; è consentita una sola partecipazione per ciascun partecipante.

Scopriamo nel dettaglio come partecipare al concorso di Flixbus: a chi è rivolto, quali sono i premi in palio e quali scadenze bisogna rispettare per la corretta consegna della domanda.

Concorso Flixbus: a chi è rivolto e premi in palio

Il concorso di Flixbus è aperto a tutte le persone maggiorenni. Tuttavia, possono partecipare anche i minori con l’autorizzazione rilasciata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Non possono partecipare, invece, i dipendenti Flixbus, i loro parenti e altre persone coinvolte nella realizzazione del concorso. A causa di restrizioni legali, inoltre, saranno esclusi dal concorso anche i residenti in Polonia.

In palio due biglietti di prima classe per la UEFA Europa League o la UEFA Conference League e un viaggio di andata e ritorno con FlixBus o FlixTrain, a condizione che sia disponibile un collegamento con queste due modalità di trasporto. In caso contrario, le spese del viaggio saranno a carico del vincitore.

Il premio non include le spese dell’alloggio o qualsiasi altra spesa; inoltre, non è trasferibile, non è riscattabile in denaro e non può essere scambiato con altri servizi.

Con Flixbus puoi vincere i biglietti UEFA: il modulo da compilare

Per partecipare al concorso Flixbus è necessario compilare un modulo con nome, e-mail e Paese di residenza, indicando una partita di calcio da preferire tra i match disponibili riportati sul sito ufficiale della società tedesca.

A seguire l’elenco delle partite selezionabili:

UEL 13.02 Ferencváros vs. FC Viktoria Plzeň, Groupama Aréna, Budapest, Ungheria

UEL 13.02 Union Saint-Gilloise vs. Ajax Amsterdam, King Baudouin Stadium, Bruxelles, Belgio

UEL 13.02 AZ Alkmaar vs. Galatasaray SK, AFAS Stadion, Alkmaar, Paesi Bassi

UEL 13.02 FC Porto vs. AS Roma, Estádio do Dragão, Porto, Portogallo

UECL 13.02 F.C. København vs. 1. FC Heidenheim 1846, Parken, Copenaghen, Danimarca

UEL 20.02 FC Viktoria Plzeň vs. Ferencváros, Doosan Arena, Plzeň, Cechia

UEL 20.02 Ajax Amsterdam vs. Union Saint-Gilloise, Johan Cruijff Arena, Amsterdam, Paesi Bassi

UEL 20.02 AS Roma vs. FC Porto, Stadio Olimpico, Roma, Italia

UEL 20.02 RSC Anderlecht vs. Fenerbahçe SK, Lotto Park, Bruxelles, Belgio

UEL 20.02 Real Sociedad vs. FC Midtjylland, Reale Arena, San Sebastián, Spagna

UECL 20.02 FC Heidenheim 1846 vs. F.C. København, Voith-Arena, Heidenheim, Germania

UECL 20.02 Olimpija Ljubljana vs. Borac Banja Luka, Stadion Stožice, Lubiana, Slovenia

UECL 20.02 Real Betis vs. KAA Gent, Benito Villamarín, Siviglia, Spagna

UECL 20.02 Shamrock Rovers vs. Molde, Tallaght Stadium, Dublino, Irlanda

Per le partite del 13 febbraio 2025 la scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 6 febbraio 2025; per le partite del 20 febbraio 2025, invece, la scadenza è il 13 febbraio 2025.

