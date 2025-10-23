AUTOBUS

L’IBE a Misano ha unito test drive e innovazione a focus sulla sicurezza nel TPL e sulle sfide future (Deep Trend®). Non perderti il prossimo appuntamento a Rimini dal 24 al 26 novembre 2026.

Il trasporto pubblico locale (TPL) ha fatto una sosta strategica e dinamica al Misano World Circuit Marco Simoncelli, teatro della quarta edizione di IBE Driving Experience2025, l’evento organizzato da Italian Exhibition Group (IEG).

Questo appuntamento è concepito come la corsia preferenziale dove la bus industry, composta da operatori e professionisti del trasporto passeggeri su gomma, mette il piede sull’acceleratore.

IBE Driving Experience non è solo una vetrina, ma una fondamentale tappa verso IBE INTERMOBILITY Future Ways, la grande fiera dedicata alla mobilità collettiva e condivisa sostenibile attesa a Rimini dal 24 al 26 novembre 2026.

L’evento si è confermato un format unico nel suo genere, capace di mescolare l’esposizione di mezzi e soluzioni tecnologiche innovative con i test drive su pista in condizioni operative reali.

L’eccezionalità del circuito di Misano è stata trasformata in un vero e proprio laboratorio dinamico, dove l’innovazione di prodotto e la visione strategica per la mobilità futura hanno incontrato la prova su asfalto.

Sicurezza a bordo: la fermata obbligatoria

La giornata conclusiva della due giorni ha focalizzato l’attenzione su un tema cruciale per il settore: la sicurezza. La tavola rotonda, intitolata “Sicurezza nella mobilità pubblica: sinergie tra regole e cultura”, promossa da Start Romagna e ASSTRA – Associazione Trasporti, è stata la fermata obbligatoria per fare il punto.

I lavori si sono aperti con un momento toccante, l’omaggio a Raffaele Marianella, l’autista tragicamente scomparso in servizio.

Maurizio Ermeti, presidente di IEG, ha sottolineato come la sicurezza e la legalità non siano semplici voci del Codice della Strada, ma rappresentino valori concreti che incidono direttamente sulla qualità della vita delle persone e delle comunità. Ha poi rimarcato che la tutela degli utenti e degli operatori non può ridursi a una questione di regolamenti, ma è un dovere collettivo per costruire un ambiente positivo.

L’organizzazione di questi incontri in partnership con ASSTRA e Start Romagna serve proprio a trasformare IBE in un crocevia, dove la dimensione nazionale e quella territoriale-locale possano confrontarsi efficacemente.

La prima sessione ha esplorato il titolo “Sicurezza e legalità a bordo bus: regole definite, cultura da costruire”, coinvolgendo rappresentanti istituzionali di alto livello, tra cui i questori di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, a conferma della centralità del tema ordine pubblico nel trasporto pubblico locale.

La sessione successiva, curata da ASSTRA e intitolata “La sicurezza: le buone pratiche delle Aziende”, ha permesso di “mettere in condivisione” le migliori strategie adottate da enti quali AMT Genova, Ente Autonomo Volturno e ATV Verona.

Queste pratiche sono state presentate come modelli scalabili e replicabili sull’intero territorio nazionale. I fattori decisivi per aumentare gli standard di sicurezza, sia quella reale che quella percepita dai passeggeri, sono stati identificati nella formazione continua del personale, nell’apertura al dialogo istituzionale e in specifici assetti organizzativi.

La nuova tabella di marcia: i Deep Trend

Già nella giornata di apertura, la Masterclass Mobilità ha fornito agli operatori una vera e propria bussola strategica.

La ricerca sui Deep Trend, curata da Blue Eggs, analizza i modelli mentali e i valori che guideranno i comportamenti di consumo nel prossimo orizzonte di 3-5 anni.

I risultati delineano un cambio di rotta epocale, identificando tre sfide chiave che i decisori del trasporto sono chiamati ad affrontare.

Anzitutto, il tempo trascorso in spostamento non è più da considerare solo come una linea retta per raggiungere una destinazione. Deve trasformarsi in uno spazio di valore integrato nell’esperienza complessiva del trasporto passeggeri.

Un’altra sfida chiave riguarda la sostenibilità che, nella sua accezione futura, deve andare oltre il confine ambientale. La mobilità deve diventare un vettore sociale, capace di rafforzare le comunità e di coprire le tratte interconnettendo i territori.

Infine, nell’era in cui l’Intelligenza Artificiale minaccia di prendere il volante, il ruolo dell’autista deve acquisire un valore umano decisivo. Il conducente non è più relegato alla mera guida del mezzo, ma si evolve in una figura capace di costruire rapporti umani significativi con i passeggeri, arricchendo in modo sostanziale la qualità dell’esperienza di viaggio.

Nuovo appuntamento per IBE Intermobility Future Ways 2026

Non perderti IBE INTERMOBILITY Future Ways, il principale appuntamento italiano dedicato alla mobilità collettiva e condivisa sostenibile, la cui prossima edizione è in programma al quartiere fieristico di Rimini dal 24 al 26 novembre 2026. Resta aggiornato sul sito ufficiale di IBE.

