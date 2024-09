AUTOBUS

Sono 23 i nuovi autobus elettrici di Asf Autolinee consegnati a Como, che permetteranno di avere 4 linee completamente elettrificate sul territorio urbano.

Franco Lucente, Assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, è intervenuto alla presentazione dei nuovi mezzi e ha dichiarato:

“Regione Lombardia sostiene con convinzione il trasporto pubblico locale e siamo impegnati in una vera e propria rivoluzione green della mobilità. Un rinnovamento del parco autobus che permetterà entro il 2026 di far circolare in Lombardia ben 1.100 nuovi autobus a ridotto impatto ambientale“.

“Sul territorio urbano ed extraurbano di Como – ha aggiunto l’assessore – Regione Lombardia ha finanziato l’acquisto di 58 nuovi mezzi per un contributo complessivo di circa 8,2 milioni. In totale 2 bus elettrici e 56 diesel euro 6, che hanno sostituito mezzi obsoleti, consentendo di migliorare la qualità del servizio offerto, con benefici in termini di decongestionamento della rete stradale, minor inquinamento e maggiore sicurezza”.

In conclusione, l’assessore regionale ai trasporti ha ricordato: “Senza dimenticare, inoltre, che Regione Lombardia ha già anticipato 650 milioni di euro, le risorse per tutto il 2024, comprese quelle statali, in attesa della definizione della quota delle risorse dedicate al Tpl su gomma derivanti dal Fondo Nazionale Trasporti. Di questi, ben 68 milioni sono erogati all’Agenzia di Como, Lecco e Varese, ai quali si aggiungono 6 milioni per mancati ricavi in seguito al Covid e 3,2 milioni per il caro carburanti ed energia. In totale in Lombardia, dall’inizio dell’anno, tra risorse straordinarie ed ordinarie, Regione ha finanziato 810 milioni di euro a favore del trasporto pubblico autofilometrotramviario”.

Leggi anche: