AUTOBUS

Dal inizio luglio le navette Atac collegano nuove periferie ai principali nodi di scambio. Servizio flessibile e prenotabile via app. Scopri di più.

Il trasporto pubblico romano si espande, muovendosi su richiesta. Con l’ultima espansione di ClicBus, otto zone periferiche dispongono ora di mezzi che abbandonano i percorsi predefiniti per modellarsi sui bisogni effettivi dei passeggeri. Dopo la fase di prova avviata a Massimina nel 2024, la gestione Atac approda in nuovi territori periferici, offrendo la possibilità di raggiungere nodi ferroviari e metropolitane semplicemente tramite prenotazione digitale.

Un sistema su misura per le periferie

La novità principale riguarda la copertura territoriale del servizio TPL, che ora include anche le zone di Valle Borghesiana-Lago Regillo; Cinquina-Casal Monastero e Corcolle-San Vittorino; Paglian Casale-Santa Palomba-Falcognana; Cerquette; Trigoria e Castello della Cecchignola-Fonte Meravigliosa.

Il servizio TPL su chiamata non seguirà itinerari prestabiliti, ma si modulerà in tempo reale sulla base delle richieste effettive dei passeggeri che devono raggiungere scuole, presidi sanitari o centri commerciali all’interno del proprio quadrante.

Per garantire l’accessibilità a tutti, le vetture utilizzate sono piccoli bus da otto posti, ciascuno dei quali è appositamente attrezzato per accogliere anche persone che viaggiano in carrozzina.

La tecnologia al servizio del passeggero

Per usufruire di questo trasporto passeggeri agevolato, è necessario utilizzare l’applicazione dedicata o, in alternativa, i canali web e telefonici messi a disposizione da Atac.

Nel dettaglio, il sistema permette di pianificare il tragitto con largo anticipo, fino a sette giorni, oppure di richiedere una corsa immediata (mezz’ora prima) se vi è disponibilità di mezzi.

Tramite l’interfaccia digitale, l’utente può indicare con precisione il punto di partenza e l’arrivo, visualizzando immediatamente i tempi previsti per il percorso.

Un aspetto fondamentale riguarda l’accesso al mezzo: non è consentito salire a bordo senza aver prima confermato la propria posizione tramite la prenotazione, poiché le navette non effettuano fermate a richiesta lungo la strada.

Tariffe ordinarie e modalità di pagamento

Nonostante la natura specialistica del servizio, i costi per l’utenza restano in linea con il sistema di trasporto pubblico locale della Capitale.

Sono infatti validi tutti i titoli di viaggio Metrebus Roma e gli abbonamenti attuai.

Per chi non possiede un biglietto cartaceo, invece, è possibile pagare direttamente sulla vettura utilizzando il sistema elettronico “Tap&Go” con carte di credito o debito.

Resta inteso che, per ragioni di sicurezza e rapidità, il personale di guida non può vendere biglietti e non è ammesso il pagamento in contanti contante a bordo.

Ogni titolo utilizzato su ClicBus mantiene poi la propria validità temporale per proseguire il viaggio sul resto della rete cittadina.

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