AUTOBUS

Il settore del trasporto pubblico locale si trova a un bivio che potrebbe definire gli equilibri economici dei prossimi anni. Il prossimo 21 gennaio rappresenta una data cerchiata in rosso sul calendario della mobilità nazionale, data scelta per un nuovo confronto presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

In questa occasione, i rappresentanti delle sigle datoriali saranno accolti dal viceministro Edoardo Rixi per discutere della sostenibilità economica legata ai nuovi assetti contrattuali del comparto.

L’obiettivo dell’incontro è fare chiarezza sulle risorse necessarie per garantire stabilità a un settore fondamentale per il trasporto passeggeri, cercando soluzioni che non gravino esclusivamente sulle imprese.

Le radici del confronto e gli impegni di marzo

Per comprendere l’importanza di questo appuntamento, è necessario ripercorrere le tappe che hanno portato le associazioni di categoria e le istituzioni a questo nuovo incontro.

La convocazione del 21 gennaio nasce infatti dagli impegni che erano stati formalizzati durante la seduta del 20 marzo 2025. In quella sede, era stata messa a verbale la necessità di individuare una copertura economica che fosse non solo completa, ma anche duratura nel tempo, per far fronte agli oneri derivanti dal rinnovo del contratto collettivo.

Si tratta di una partita complessa, dove la tutela degli operatori TPL deve necessariamente incrociarsi con la tenuta finanziaria delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto pubblico su tutto il territorio nazionale.

Indicazioni operative per le imprese del settore

In vista di questo delicato passaggio istituzionale, le associazioni di categoria hanno suggerito estrema prudenza nelle operazioni amministrative correnti.

Nello specifico, il riferimento va all’erogazione dei 20 euro previsti dagli accordi dello scorso 11 dicembre 2024, destinati al rinnovo del CCNL per gli autoferrotranvieri. La raccomandazione rivolta alle realtà associate è quella di sospendere temporaneamente tali pagamenti, rimanendo in attesa delle direttive che saranno diffuse in seguito al vertice ministeriale.

Obiettivi del prossimo vertice al MIT

Il focus principale dell’incontro del 21 gennaio resta, dunque, la ricerca di una quadratura finanziaria che permetta al sistema dei trasporti di operare senza incertezze.

La richiesta che arriva dal mondo datoriale è precisa: ottenere chiarezza sulla copertura degli oneri contrattuali attraverso strumenti che garantiscano solidità strutturale a tutte le aziende di trasporto pubblico locale e regionale, comprese quelle delle Regioni a statuto ordinario e speciale, delle Province autonome e le gestioni governative e commissariali.

