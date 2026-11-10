Caro carburanti, nuovo allarme dai bus turistici: l’appello di AN.BTI al Governo sul nodo accise
Disparità ingiustificata da 20 anni sulle accise: il presidente di AN.BTI Verona lancia un nuovo appello affinché la Manovra estenda il gasolio agevolato anche ai bus turistici
Con il dibattito sulla Manovra alle porte, l’Associazione Nazionale Bus Turistici Italiani (AN.BTI Confcommercio) torna a sollecitare le istituzioni per mettere al sicuro un comparto a forte rischio operatività.
Non è la prima volta che l’associazione rappresentativa del settore interviene per chiedere misure concrete al Governo ed evitare una crisi diffusa.
In cima alle priorità vi è la richiesta di introdurre nella imminente Legge di Bilancio una norma correttiva capace di sanare la sperequazione tributaria sul carburante che pesa sulle imprese da vent’anni.
Vent’anni di disparità nel mercato della mobilità
La recente scadenza dei tagli temporanei alle imposte sui carburanti ha riportato a galla un problema strutturale per il trasporto passeggeri.
Nel panorama nazionale ed europeo dei trasporti, ricorda il presidente dell’associazione Riccardo Verona, gli operatori dei bus turistici rappresentano l’unica componente dei servizi viaggiatori a cui viene negato l’accesso all’aliquota ridotta sul cosiddetto gasolio commerciale.
Se il trasporto merci e altre forme di spostamento collettivo fruiscono regolarmente di questo sgravio sulle accise, chi garantisce la mobilità dei turisti su strada si trova a sostenere i prezzi del carburante senza alcun tipo di agevolazione.
Questa differenza di trattamento fiscale genera un carico finanziario considerevole sulle spalle delle aziende, limitando la competitività di tutto il sistema turistico nazionale.
Pressione sui bilanci e impatto sul trasporto passeggeri
Riccardo Verona ha evidenziato come i bus turistici costituiscano una dorsale fondamentale per il trasporto passeggeri e per uno spostamento dei flussi di persone attento all’ambiente.
Ogni anno milioni di visitatori attraversano l’Italia e l’Europa grazie a questi mezzi; tuttavia, l’impossibilità di detrarre le imposte sul carburante continua a compromettere la solidità economica delle aziende e il rinnovo dei veicoli.
Secondo il vertice dell’assocaizinoe, mantenere attivo questo squilibrio tributario ostacola il percorso verso un trasporto turistico efficiente e pulito, introducendo balzelli che riducono i margini di sopravvivenza per centinaia di imprese italiane.
La proposta di correzione inserita nella Manovra
Per superare due decenni di penalizzazioni economiche, AN.BTI Confcommercio chiede al Ministero dell’Economia e ai parlamentari di approvare un emendamento specifico durante l’esame della manovra finanziaria.
L’auspicio delle imprese del settore è che le forze politiche riconoscano finalmente la dignità operativa del comparto, introducendo una misura definitiva che equipari la tassazione sul gasolio a quella di cui già beneficiano altri vettori su gomma.
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