AUTOBUS

Gasolio oltre i 2 euro per la crisi in Medio Oriente. Senza sconti accise, i bus turistici rischiano perdite su viaggi e gite già fissati. L’appello di AN.BTI al Governo per interventi urgenti e strutturali.

L’Associazione Nazionale Bus Turistici Italiani (AN.BTI – Confcommercio) ha lanciato un allarme per l’improvvisa impennata del prezzo del gasolio, che ha ormai superato la soglia dei due euro al litro a causa dell’instabilità in Medio Oriente. Alla luce degli ultimi avvenimenti, il presidente Riccardo Verona ha sollecitato un intervento immediato del Governo per sostenere le imprese del settore, messe a dura prova da costi operativi diventati insostenibili.

L’impatto dei conflitti internazionali sui rifornimenti

L’attuale instabilità nell’area mediorientale sta riverberando i suoi effetti direttamente sulle pompe di benzina italiane, dove il carburante ha raggiunto cifre preoccupanti, specialmente lungo le tratte autostradali e in modalità servito.

Per chi si occupa di mobilità collettiva e trasporto passeggeri, l’esborso per il pieno rappresenta una voce di spesa che incide pesantemente sul bilancio quotidiano. Questa fiammata dei prezzi petroliferi colpisce in modo particolare i pullman turistici, che si trovano a dover gestire un rincaro repentino e difficile da prevedere fino a poche settimane fa.

Pianificazione a rischio per la stagione dei viaggi

Le aziende che operano nel comparto dei viaggi organizzati e delle gite scolastiche lavorano basandosi su una programmazione definita mesi prima. Poiché i contratti per i servizi legati al turismo religioso e alle escursioni didattiche sono stati siglati quando il mercato era più stabile, le imprese si trovano ora in un vicolo cieco.

Da un lato c’è il timore di dover ritoccare i listini a discapito delle famiglie e degli istituti scolastici, dall’altro il rischio concreto di dover coprire i rincari con risorse proprie, minando la stabilità finanziaria dell’intero settore dei trasporti.

Il nodo della fiscalità e la disparità tra operatori

Una delle criticità maggiori sollevate dalla categoria riguarda l’impossibilità di accedere alle agevolazioni sulle accise, un beneficio che invece riguarda altre forme di trasporto pubblico locale e mobilità collettiva.

Questa differenza di trattamento mette i bus turistici in una posizione di svantaggio rispetto ad altri segmenti, rendendo ancora più complesso fronteggiare l’incremento delle materie prime e delle spese per la manutenzione e il personale. In un momento di inflazione galoppante, queste realtà chiedono che sia finalmente riconosciuto il loro ruolo sociale e il valore che portano ai territori.

La richiesta di un sostegno istituzionale tempestivo

Davanti a uno scenario così incerto, AN.BTI invoca la stessa responsabilità dimostrata dalle istituzioni in passate situazioni di emergenza.

L’obiettivo è ottenere misure che permettano alle imprese di continuare a garantire collegamenti e supporto all’industria dell’accoglienza senza dover navigare a vista. La speranza è che il dialogo con l’esecutivo porti a soluzioni rapide, capaci di tutelare un comparto che rappresenta un tassello fondamentale per l’economia e l’integrazione sociale del Paese.

