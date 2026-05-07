AUTOBUS

L’Azienda Trasporti Milanesi (ATM) ha formalizzato l’inserimento in organico di trenta conducenti provenienti dalla Tunisia per fronteggiare la carenza di autisti nel settore della mobilità urbana. I nuovi addetti, che inizieranno il servizio effettivo dopo un periodo di formazione specifica, rappresentano un tassello della strategia aziendale per garantire la regolarità delle corse nel capoluogo lombardo.

Una risposta alla carenza conducenti

L’iniziativa risponde a una necessità dettata dal mercato del lavoro, dove il reperimento di operatori per il trasporto passeggeri è diventato estremamente complesso.

Stando ai dati, in Italia mancano circa diecimila professionisti della guida, mentre a livello continentale il vuoto supera le centomila posizioni. Questa situazione deriva da diversi fattori, tra cui l’invecchiamento della forza lavoro e un generale calo di interesse verso una professione ritenuta faticosa.

Nonostante i tentativi precedenti di attirare candidati locali offrendo il pagamento delle patenti o sostegni per l’affitto, i numeri sono rimasti insufficienti a coprire il turnover e le necessità del servizio TPL. Di conseguenza, l’ente dei trasporti milanese ha optato per un’apertura verso i mercati internazionali attraverso percorsi di mobilità certificata e controllata.

La preparazione tecnica e linguistica

Entrando più nel dettaglio, il gruppo di lavoratori è stato selezionato attraverso una collaborazione con l’associazione Centro Elis, iniziando un iter valutativo già nel 2025. Dei quarantacinque candidati iniziali, trenta hanno superato le selezioni attitudinali e tecniche, intraprendendo un percorso formativo articolato.

Oltre alle competenze al volante, i nuovi assunti hanno dovuto raggiungere una certificazione linguistica di livello B1, indispensabile per interagire correttamente con gli utenti del trasporto pubblico. La fase conclusiva si svolgerà a metà maggio con prove pratiche tra le vie di Milano, così da familiarizzare con la complessa viabilità cittadina e con i mezzi in dotazione alla flotta.

Le sfide gestionali e il dibattito interno

L’operazione non è esente da riflessioni riguardanti le politiche contrattuali e la qualità complessiva del lavoro. Alcuni esponenti istituzionali, in articolare, hanno sollevato dubbi sulla gestione dell’azienda, segnalando come la difficoltà nel trovare autisti possa dipendere da retribuzioni iniziali poco competitive, che si attestano sui 1.400 euro mensili a fronte di turni gravosi.

Vi è inoltre una discussione aperta sui benefici concessi ai nuovi ingressi esteri, come la copertura dei costi abitativi, che potrebbe generare discrepanze percepite rispetto al personale già in forza da anni. Al contempo, le criticità legate alla sicurezza del personale a bordo e agli episodi di aggressività restano temi centrali per rendere la professione nuovamente appetibile sul territorio nazionale.

Una cooperazione di ampio respiro

L’iniziativa si colloca all’interno di una cornice più vasta, supportata dall’Unione europea attraverso programmi di cooperazione internazionale. Questi progetti mirano a gestire la migrazione economica in modo strutturato, favorendo l’incontro tra la domanda di manodopera specializzata in Italia e l’offerta formativa in Nord Africa.

Si tratta di collaborazioni che coinvolgono settori diversificati, dalla meccanica all’edilizia, con l’obiettivo di colmare i vuoti nelle professioni tecniche. Il caso milanese diventa quindi un esempio di come la mobilità dei lavoratori stia assumendo una dimensione transnazionale per rispondere ai bisogni primari dei servizi cittadini e alla continuità operativa del TPL.

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