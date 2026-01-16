AUTOBUS

L’immagine della mobilità turistica lungo la penisola sta vivendo un mutamento silenzioso, ma deciso, che la allontana dai classici itinerari di massa per abbracciare una dimensione più locale e diffusa. Se un tempo le grandi metropoli d’arte monopolizzavano l’attenzione dei visitatori, i dati relativi al 2025 elaborati da Flixbus indicano una preferenza crescente per le realtà urbane di medie dimensioni.

La nuova tendenza non è solo questione di mete geografiche, ma riflette un’evoluzione profonda nell’intero settore del trasporto passeggeri, dove il viaggio su gomma inizia a sfidare apertamente il primato dei binari attraverso un connubio tra efficienza tecnologica e capillarità territoriale.

La riscossa dei centri “secondari” contro l’overtourism

Nel corso dell’ultimo anno, si è assistito a un sorpasso inaspettato nelle preferenze dei viaggiatori: all’intero della rete Flixbus, le località intermedie hanno infatti registrato ritmi di crescita decisamente superiori rispetto alle metropoli sature. Mentre le icone del turismo globale faticano a gestire il sovrappeso dei flussi, centri d’arte considerati fino a ieri “secondari” stanno vivendo una vera e propria stagione d’oro.

In Toscana, ad esempio, le prenotazioni verso Lucca sono aumentate del 30%, distaccando nettamente l’andamento stazionario di Firenze. Dinamiche simili si riscontrano in Emilia-Romagna e Campania, dove Reggio Emilia e Benevento mostrano incrementi di attrattività che superano la tenuta delle grandi aree urbane come Bologna e Napoli.

Un ponte tra aeroporti e territori periferici

La spina dorsale di questa nuova mobilità è rappresentata dal potenziamento dei collegamenti diretti dai principali scali internazionali verso le aree interne e la provincia. Gli investimenti mirati hanno trasformato gli aeroporti in veri hub di smistamento non solo per i residenti che tornano a casa, ma anche per i turisti stranieri desiderosi di esplorare l’Italia meno nota.

In merito, risulta emblematico il balzo dei flussi da Roma Fiumicino verso località come Chieti o Taranto, così come il successo delle tratte che collegano gli scali di Milano e Bergamo alle città d’arte del Nord e del Centro. Questo sistema favorisce un turismo più immersivo, capace di valorizzare il territorio nel suo complesso, come dimostra anche il sostegno ai percorsi storici attraverso il rinnovo dell’accordo con la Via Francigena per i pellegrini.

La sfida tecnologica e il confronto con l’alta velocità

Un’altra novità riguarda l’evoluzione del settore dei trasporti a lunga percorrenza su gomma, che non viene più percepito come una scelta di ripiego, ma come una valida alternativa competitiva anche sulle tratte coperte dall’alta velocità ferroviaria.

Grazie a una strategia basata sul rinnovo costante dei mezzi, che ha portato i tre quarti della flotta a standard di modernità elevatissimi, la soddisfazione dell’utenza ha raggiunto livelli record.

L’operatore FlixBus ha infatti riscontrato un incremento dell’interesse anche su direttrici storicamente dominate dal ferro, come la Milano-Bologna o la Roma-Napoli, si registra un interesse crescente verso l’autobus. Tale successo è alimentato da una gestione attenta dell’assistenza, che offre supporto costante in lingua italiana e strumenti digitali avanzati per il monitoraggio dei mezzi in tempo reale.

Capillarità e sostegno alle aree marginali

Una caratteristica distintiva del sistema attuale è la capacità di servire le comunità più piccole, spesso trascurate dai canali del trasporto pubblico locale tradizionale.

Circa il 40% delle fermate attive per FlixBus in Italia si trova in comuni con meno di ventimila abitanti, garantendo un diritto alla circolazione anche a chi risiede in zone montane o borghi storici isolati. Località come Oulx in Val di Susa o piccoli comuni nelle Marche e nei Monti Dauni hanno visto crescere la propria connettività in modo significativo.

Questo approccio inclusivo è reso possibile da un modello di business che unisce competenze digitali globali all’operatività di imprese locali radicate, le quali conoscono profondamente le necessità del territorio.

Sostenibilità e orizzonte futuro del settore

Guardando ai prossimi anni, l’ambizione del comparto è quella di conciliare l’espansione dei servizi con una rigorosa responsabilità ambientale, con il gruppo Flix che punta alla neutralità carbonica entro i prossimi decenni.

Attraverso l’analisi costante dei flussi e l’ottimizzazione dei percorsi basata sui dati, il sistema mira a ridurre l’impronta ecologica globale. L’obiettivo dichiarato è completare il rinnovo integrale della flotta entro il 2027, mantenendo quell’equilibrio tra innovazione tecnologica e tradizione che ha permesso a FlixBus di trasformare il viaggio in autobus in una scelta consapevole per milioni di persone in Italia.

Potrebbe interessarti anche: Rinnovo CCNL autoferrotranvieri: associazioni TPL convocate il 21 gennaio al MIT