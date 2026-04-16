AUTOBUS

Cagliari introduce autobus a idrogeno nel trasporto pubblico: progetto CTM, linee coinvolte e obiettivo zero emissioni al 2030.

Cagliari introduce per la prima volta in Sardegna gli autobus a idrogeno. Si avvia così una nuova fase nel trasporto pubblico locale.

I tre nuovi autobus a idrogeno, presentati a Quartu Sant’Elena, sono i primi sull’isola. Rientrano in un piano di investimenti da circa 150 milioni di euro con cui CTM Spa punta, nei prossimi anni, a una flotta a zero emissioni.

A spiegare le ragioni della scelta e gli sviluppi del progetto è il presidente di CTM Spa, Fabrizio Rodin, nella video intervista che accompagna questo approfondimento.

Autobus a idrogeno: una scelta strategica per la transizione energetica

La decisione di puntare sull’idrogeno assume un valore importante su un’isola cone la Sardegna. Le complessità logistiche risultano maggiori rispetto ad altre regioni italiane già attive su questo fronte.

Questa scelta si inserisce in una strategia strutturata di diversificazione e transizione energetica.

Il sistema di trasporto pubblico locale sta infatti evolvendo. Il modello diesel ha con impatti ambientali rilevanti. Si va ora verso una trazione completamente green. Inizialmente elettrica e ora integrata anche dall’idrogeno.

L’introduzione dei primi autobus a idrogeno rappresenta quindi un passaggio concreto in questo percorso, oltre che un segnale di allineamento con le esperienze già avviate in altre città italiane.

Autobus a idrogeno: sperimentazione e sviluppo del servizio

La sperimentazione avviata da CTM Spa non riguarda esclusivamente l’aspetto tecnologico. E’ una visione più ampia di evoluzione del servizio.

L’obiettivo è migliorare il trasporto pubblico. In termini di tempi di percorrenza e ampliando il raggio d’azione del servizio.

In prospettiva, gli autobus a idrogeno potranno contribuire a estendere i collegamenti dall’ambito urbano a quello suburbano. Serviranno un numero crescente di comuni oltre quelli già collegati al capoluogo.

Questa direzione risponde anche alla necessità di prepararsi ai cambiamenti attesi nel settore del trasporto pubblico locale in Sardegna.

Autobus a idrogeno: dove circoleranno a Cagliari

I nuovi autobus a idrogeno saranno utilizzati sulle linee suburbane:

9 (Cagliari – Decimomannu)

19 (Quartu Sant’Elena – Assemini)

Tratte caratterizzate da percorrenze più lunghe.

Si tratta di collegamenti strategici per testare le potenzialità della tecnologia in contesti extraurbani, dove autonomia e continuità di servizio rappresentano fattori determinanti.

Autobus a idrogeno: autonomia e tempi di rifornimento

Gli autobus a idrogeno sono versatili.

Autonomia compresa tra i 400 e i 600 chilometri. Tempi di rifornimento di circa 10 minuti. Tempi minori rispetto ai quelli richiesti per la ricarica elettrica. Questo consente di mantenere elevati livelli di continuità del servizio. Sono quindi adatti ai percorsi extraurbani.

Gli autobus, Solaris Urbino Hydrogen da 12 metri alimentati da celle a combustibile, producono esclusivamente vapore acqueo, senza emissioni inquinanti.

Lo sviluppo sostenibile del territorio

L’introduzione degli autobus a idrogeno si crea un mix energetico. La transizione verso una mobilità a zero emissioni è anche un’opportunità per il territorio.

Con possibili benefici sul turismo e sull’immagine complessiva della Sardegna.

L’ipotesi di un’isola completamente priva di emissioni resta una prospettiva di lungo periodo. Il percorso è avviato.

La Sardegna può contare su risorse energetiche rilevanti. Parliamo solare, eolico e, in misura minore, il geotermico.

Autobus a idrogeno e autonomia energetica

Per il trasporto pubblico locale, che consuma grandi quantità di energia, il tema di come produrla diventa sempre più importante.

Tra le ipotesi c’è anche quella di dotarsi in futuro di sistemi propri di produzione energetica, una strada che CTM intende valutare e sperimentare.

Verso una flotta a zero emissioni entro il 2030

Il rinnovo della flotta va avanti: entro settembre saranno 236 gli autobus elettrici in servizio e, con i nuovi impianti di ricarica, CTM Spa punta a rendere il sistema sempre più efficiente.

L’obiettivo resta quello di arrivare entro il 2030 a una flotta completamente a zero emissioni. Un traguardo che non riguarda solo gli autobus, ma anche tutte le infrastrutture necessarie per farli funzionare.

Un percorso già avviato, che nei prossimi anni accompagnerà l’evoluzione del trasporto pubblico a Cagliari e nel resto dell’area metropolitana.

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