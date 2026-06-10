AUTOBUS

Obiettivo: garantire il diritto alla mobilità per lavoratori e giovani, offrendo sicurezza a bordo e meno traffico sulle strade.

Cagliari inaugura una nuova stagione per la mobilità urbana notturna. Dal 9 giugno fino al 14 settembre, il capoluogo sardo mette a disposizione la Circolare Notturna, un collegamento autobus interamente gratuito che opererà durante le ore più tarde della giornata. Questa iniziativa, sostenuta economicamente dall’amministrazione cittadina e gestita operativamente dal CTM, punta a facilitare gli spostamenti tra il cuore della città, il lungomare e le aree periferiche.

Un investimento per l’intera stagione estiva

Rispetto alla passata edizione, che si limitava al solo mese di agosto, quest’anno il servizio TPL copre l’intero periodo estivo, raddoppiando di fatto i giorni di attività.

La decisione di annullare il costo del biglietto per chi non possiede un abbonamento rappresenta una manovra per avvicinare la cittadinanza all’impiego dei mezzi pubblici, rispondendo a una domanda di trasporto passeggeri sempre più elevata durante i mesi caldi.

Un servizio TPL concreto per lavoratori e cittadini

Spesso si associa il trasporto nelle ore piccole al divertimento dei più giovani, ma, come ha evidenziato il sindaco Massimo Zedda, il progetto guarda con grande attenzione anche a chi termina il turno lavorativo quando i servizi ordinari sono già terminati.

Offrire un’alternativa di trasporto pubblico locale (TPL) valida all’automobile privata significa infatti permettere a diverse categorie di persone di rientrare a casa senza l’affanno del traffico o le preoccupazioni legate alla stanchezza alla guida. In questo modo, la mobilità diventa un diritto garantito anche dopo la mezzanotte, adattandosi a una città che vive intensamente anche di sera.

Il percorso e la frequenza delle corse

Il fulcro del sistema è situato in piazza Matteotti, punto di partenza per i mezzi che si muoveranno con cadenza oraria, precisamente dalla mezzanotte fino alle tre del mattino. Il tragitto della linea CN attraversa arterie fondamentali per la mobilità come viale Diaz e viale Poetto, toccando quartieri densamente popolati quali San Benedetto, Pirri e Is Mirrionis, per poi rientrare verso il centro passando per viale Sant’Avendrace. Per maggiori informazioni sulle località incluse nel tragitto si consiglia la lettura della pagina ufficiale del comune di Cagliari.

Mentre la nuova circolare copre le serate dalla domenica al venerdì, il sabato notte la continuità del trasporto pubblico locale resta assicurata dalle linee notturne storiche, garantendo una copertura totale dell’intera settimana.

Sicurezza a bordo e prospettive future per il TPL

Per garantire un ambiente sereno a bordo e gestire correttamente l’afflusso dei passeggeri, l’amministrazione ha previsto la presenza di addetti alla vigilanza privata. L’obiettivo è quello di consolidare una rete di collegamenti che si ispiri ai modelli delle principali metropoli europee, perfezionando il servizio TPL anno dopo anno attraverso l’analisi dei dati e l’osservazione delle necessità reali della popolazione.

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