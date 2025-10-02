AUTOBUS

MAN svela il Lion’s Coach 14 E, il primo autobus turistico 100% elettrico. In mostra anche il Lion’s City E 2025, il Lion’s Intercity EfficientHybrid, i modelli NEOPLAN e il minibus TGE Coach.

MAN Truck & Bus parteciperà alla Busworld Europe 2025, l’importante fiera del settore autobus e pullman che si svolgerà a Bruxelles dal 4 al 9 ottobre, con una visione ben definita, focalizzata sull’innovazione e sulla transizione verso l’azzeramento delle emissioni.

Obiettivi su cui la Casa del Leone sta delineando i prossimi passi della sua strategia per un trasporto passeggeri completamente ecologico, offrendo una vasta panoramica di veicoli e soluzioni tecnologiche nel Padiglione 4.

Anteprima globale del MAN Lion’s Coach 14 E

Il punto focale dell’esposizione è senza dubbio l’attesa anteprima globale del MAN Lion’s Coach 14 E. Dopo essere diventato, già a maggio, il primo costruttore sul continente europeo a svelare un autobus da turismo interamente elettrico, MAN celebra ora il debutto di questo modello nella sua versione definitiva e rinnovata a livello di design.

Questo veicolo, che segna un passaggio cruciale nell’era dei viaggi a lunga percorrenza a zero emissioni, sfrutta componenti di trazione già ampiamente testati nel segmento dei camion elettrici MAN.

Per quanto concerne le specifiche tecniche che interessano gli operatori del settore, il Lion’s Coach E utilizza batterie NMC innovative, assemblate in serie direttamente presso lo stabilimento MAN di Norimberga.

La capacità energetica utile è significativa, variando tra i 320 e i 480 kWh, consentendo, in condizioni ambientali ottimali, un’autonomia che può estendersi fino a 650 chilometri, distanza che è sufficiente a coprire molte tratte abituali senza richiedere ricariche intermedie.

Nonostante l’adozione della propulsione elettrica, inoltre, il design intelligente assicura che il mezzo mantenga un basso coefficiente di resistenza aerodinamica. Di più, l’eCoach è in grado di ospitare fino a 63 passeggeri, mantenendo inalterata la capacità del vano bagagli rispetto alla controparte diesel.

Sinergie tecnologiche: dagli urbani alle batterie interne

L’innovazione non si ferma al segmento turistico. Un altro modello di rilievo in mostra è il Lion’s City 12 E LE, che rappresenta il più recente e significativo aggiornamento per la popolare serie Lion’s City E del 2025.

Questo veicolo, specificamente esposto in una versione omologata Classe II (un’altra anteprima mondiale), introduce la nuova generazione di batterie, denominata MAN BatteryPack. Questa tecnologia, basata su ioni di litio (NMC) e interamente prodotta in-house a Norimberga, garantisce una densità energetica migliorata, sistemi di sicurezza evoluti e maggiore flessibilità nelle modalità di ricarica.

A Busworld sarà presentata anche una notevole novità per il trasporto interurbano.

All’esterno del padiglione si potrà infatti in anteprima mondiale il MAN Lion’s Intercity con trazione EfficientHybrid. Questa tecnologia ibrida, già ben nota nei modelli a pianale ribassato, viene ora estesa anche al segmento a pianale rialzato.

Il sistema recupera e immagazzina l’energia generata in fase di frenata, e grazie alla funzione start-stop, è in grado di spegnere il motore diesel D15 a veicolo fermo, riducendo le emissioni e i rumori durante le soste. L’energia accumulata fornisce inoltre un supporto in modalità boost, ottimizzando il consumo di carburante.

Esclusività e minibus: le proposte NEOPLAN e TGE

Non mancano le proposte nel segmento premium con il marchio NEOPLAN. Lo stand ospita l’esclusivo NEOPLAN Skyliner “Auwärter Edition”, un’edizione speciale limitata che vuole celebrare la ricca storia del marchio.

Inoltre, viene esposto il NEOPLAN Tourliner C, dotato di un propulsore D2676 LOH aggiornato che eroga 353 kW con potenza e coppia maggiori. Grazie a una trasmissione ottimizzata, questo modello raggiunge un risparmio di carburante che può arrivare fino al 2,5%. Il Tourliner C è anche arricchito da numerosi sistemi di assistenza, incluso l’innovativo MAN SafeStop Assist.

Infine, MAN presenta in fiera il rinnovato MAN TGE Coach, che fa parte della nuova gamma di minibus sviluppata sulla base del veicolo riprogettato TGE Next Level per il 2025. Questo mezzo compatto si distingue per i sistemi di sicurezza avanzati e una cabina di guida altamente ergonomica, completa di cockpit digitale e volante multifunzione, essenziali per la mobilità flessibile.

Oltre il veicolo: l’approccio integrato alla mobilità sostenibile

MAN ribadisce che la sostenibilità richiede un approccio integrato che vada oltre la semplice fornitura di veicoli.

Per questo motivo, la sua offerta include servizi completi e soluzioni digitali.

MAN Transport Solutions fornisce consulenza personalizzata agli operatori per la transizione all’eMobility, coprendo aspetti cruciali come la progettazione dell’infrastruttura di ricarica, la pianificazione operativa e la stima dei costi totali di proprietà (TCO).

Contestualmente, i MAN DigitalServices offrono infatti strumenti efficaci per la gestione delle flotte, la manutenzione predittiva e l’analisi dei consumi, supportando gli operatori nell’ottimizzazione della gestione dei trasporti.

