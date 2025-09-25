AUTOBUS

L’accelerazione dell’elettrificazione nel settore del trasporto passeggeri ha reso indispensabili sistemi di controllo climatico altamente efficienti, capaci di coniugare comfort a bordo e performance del mezzo pubblico.

In questo scenario dinamico, Thermo King, un marchio di punta di Trane Technologies nel controllo termico per i trasporti, ha fissato un appuntamento per svelare le sue soluzioni più all’avanguardia per il settore.

L’evento scelto è Busworld 2025, che si terrà nella capitale belga, Bruxelles, dal 4 al 9 ottobre. Approfondiamo.

Lo Stand di Thermo King al Busworld 2025

Lo spazio espositivo dell’azienda (Stand 426, Padiglione 4) sarà interamente dedicato all’energia elettrica e focalizzerà l’attenzione su proposte progettate per massimizzare l’esperienza di viaggio dei passeggeri e, contemporaneamente, agevolare la transizione verso lo zero-emissioni nel settore degli autobus.

In vetrina ci saranno diverse novità, dalla pompa di calore Athenia ENVI R-744 (a CO2), all’unità S30—e, fino all’ultima evoluzione della serie Athenia MKII E, dotata dell’opzione Refrigerant-to-Water (R2W). Le approfondiremo nell’ultimo paragrafo.

Le soluzioni di Thermo King nel panorama degli autobus

Con una quota crescente di nuovi autobus, sia destinati ai tragitti urbani che interurbani, che adottano propulsori elettrici (ormai ben oltre i due terzi), l’industria sta attraversando una fase di profonda mutazione.

Grazie alla sua esperienza consolidata nel campo dell’efficienza energetica e della climatizzazione sostenibile, Thermo King si pone come un attore fondamentale per sostenere questa trasformazione del trasporto pubblico locale, offrendo soluzioni per preservare l’integrità delle unità di accumulo energetico e, al contempo, il comfort degli utenti.

I suoi sistemi di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione (HVAC) non si limitano infatti a garantire temperature gradevoli a bordo, ma svolgono una funzione cruciale nel mantenere la vita utile delle batterie, attuando una gestione termica estremamente accurata.

L’attenzione, in particolare, è rivolta all’elettrificazione, all’ottimizzazione dei consumi e all’utilizzo di refrigeranti naturali a GWP ridotto e alla conformità ambientale; tutti elementi che stanno ridisegnando la progettazione e le scelte di investimento nel trasporto passeggeri.

Dettagli sulle tecnologie di controllo climatico elettrico

Il catalogo che Thermo King porterà a Bruxelles illustra un’ampia copertura di esigenze del mercato, dai grandi autobus urbani ai mezzi più compatti pensati per la mobilità cittadina, come mini e midibus.

Soluzioni di Thermo King al Busworld 2025

Passiamo ora alle novità che Thermo King presenterà al Busworld 2025 di Bruxelles.

Tra le soluzioni in evidenza, la pompa di calore Athenia™ ENVI R-744 (CO2) si rivolge alle flotte elettriche che privilegiano la sostenibilità, impiegando il refrigerante R744 (CO₂) a potenziale di riscaldamento globale (GWP) pari a 1, ed è capace di operare efficientemente in condizioni estreme (da –25 °C a +50 °C), fornendo al contempo la gestione termica integrata della batteria.

Tra le novità c’è anche l’ultima opzione di pompa di calore Refrigerant-to-Water (R2W) per la serie Athenia MKII E, un’opzione integrata che produce acqua calda a 40-50 °C con un elevato coefficiente di prestazione (COP) fino a 2,5, garantendo un notevole risparmio di energia rispetto ai preriscaldatori diesel e mantenendo la piena potenza di riscaldamento anche sopra lo zero.

Infine, per i veicoli più compatti come i mini e midibus (con lunghezza inferiore a 8 metri), l’azienda espone l’unità compatta S-30—e, una pompa di calore dal profilo estremamente ribassato per installazione su tetto, che assicura una rapida regolazione della temperatura e opera a bassi livelli di rumorosità, rendendola ideale per i servizi.

Potrebbe interessarti anche: IBE Driving Experience 2025: autobus in pista a Misano il 21 e 22 ottobre