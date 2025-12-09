AUTOBUS

Il premio più ambito e storicamente rilevante a livello globale per il settore degli autobus sta per arrivare in Italia. Per la prima volta, la cerimonia di proclamazione del vincitore del riconoscimento “Bus of the Year 2027 – Intercity Edition” avrà luogo sul territorio nazionale.

L’evento è fissato per il 24 novembre 2026, e si svolgerà all’interno del quartiere fieristico di Rimini, gestito da Italian Exhibition Group (IEG), data che, tra l’altro, coincide anche con l’apertura della successiva edizione della fiera IBE Intermobility future ways. Approfondiamo.

IBE: palcoscenico internazionale per la mobilità collettiva

La decisione di assegnare in Italia un premio di tale peso internazionale non è affatto casuale, ma rappresenta un segnale incisivo sul ruolo crescente del Paese nel dibattito globale. Ospitare questo evento di punta conferma, infatti, la forte autorevolezza raggiunta dalla manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group.

IBE Intermobility è infatti oggi riconosciuto come un polo essenziale, un vero e proprio hub di riferimento per la discussione sulle tecnologie e l’intermodalità nel trasporto passeggeri.

Bus of the year: un premio che guida l’evoluzione di mercato

Istituito più di quarant’anni fa, il “Bus of the Year” è considerato la massima onorificenza mondiale per i costruttori di autobus. Da decenni, questo titolo ha la capacità di condizionare le tendenze di mercato e di spingere l’innovazione industriale.

Il premio celebra l’eccellenza in elementi fondamentali per l’evoluzione del trasporto moderno in Europa, quali il comfort, la sicurezza, la sostenibilità, la qualità costruttiva e i progressi tecnologici.

Il processo di valutazione e la giuria internazionale

Per conquistare l’ambito premio, i veicoli finalisti sono sottoposti a un processo di valutazione estremamente rigoroso.

Attraverso test approfonditi, vengono scrupolosamente esaminati parametri cruciali come la manovrabilità, le performance di accelerazione e frenata, le emissioni sonore e la capacità di garantire comfort e sicurezza.

A emettere il verdetto finale è una giuria internazionale composta da 23 giornalisti. Questi professionisti provengono da importanti riviste specializzate, rappresentando altrettanti Paesi europei, oltre alla Turchia. L’Italia detiene la presidenza del collegio giudicante, guidato da Gianluca Ventura, direttore della rivista Pullman.

