AUTOBUS

L’obiettivo è il completo rinnovo della flotta per i collegamenti a lunga percorrenza, al fine di offrire soluzioni di trasporto più efficienti, che rispondano alle reali esigenze di mobilità e connessione nel Sud Italia. Da Milano a Roma: ecco tutte le città coinvolte.

Busitalia, società di Trenitalia interamente controllata da Ferrovie dello Stato Italiane, sta operando una significativa trasformazione nel settore del trasporto passeggeri su gomma a lunga percorrenza.

Il recente annuncio, relativo all’introduzione dei primi cinque nuovi autobus, segna infatti l’avvio di un importante piano di mobilità mirato a rafforzare gli assi di collegamento tra la Calabria e alcune città chiave del Nord Italia come Milano, Torino e Verona, estendendo la rete di collegamenti diretti anche verso altre importanti località del Centro e Nord del Paese, tra cui Genova, Bologna, Parma, Padova, Roma e Firenze, garantendo così una maggiore capillarità e accessibilità del servizio sul territorio nazionale.

Questi servizi, gestiti da Busitalia Rail Service – la società di Busitalia che organizza e gestisce autoservizi su gomma di supporto al servizio ferroviario – fanno parte di un più ampio piano di mobilità integrata nazionale.

Approfondiamo l’iniziativa di Busitalia, dalle caratteristiche dei nuovi autobus agli obiettivi specifici degli investimenti.

Busitalia rinnova la flotta: il piano di mobilità integrata nazionale

L’attivazione di questi primi cinque veicoli rappresenta solo una parte di un programma di investimento più ampio, che prevede l’acquisizione complessiva di 111 nuovi autobus, per un valore complessivo di 44 milioni di euro.

Risorse che, come accennato sopra, serviranno a promuovere un progressivo e completo rinnovo della flotta di Busitalia Rail Service sull’intero territorio nazionale.

Trasporto a lunga percorrenza: priorità al Sud Italia

Un’attenzione prioritaria è stata riservata alla Calabria, dove la necessità di mobilità e connessioni efficienti è particolarmente sentita.

Qui, infatti, un investimento specifico di 8,7 milioni di euro garantirà il rinnovo al 100% dell’intero parco mezzi entro la fine dell’anno, consolidando la presenza e l’efficienza del servizio in questa regione.

Le caratteristiche dei nuovi autobus: tecnologia e inclusività

I nuovi autobus sono modelli Mercedes Benz Tourismo 16RHD, selezionati per le loro prestazioni e la conformità alla normativa ambientale Euro 6, testimoniando l’attenzione di Busitalia anche agli obiettivi di sostenibilità.

Ogni mezzo è stato configurato per offrire un’esperienza di viaggio ottimale, con una capienza di 53 posti a sedere.

Un altro aspetto distintivo riguarda la presenza di pedane per l’accesso facilitato delle persone a ridotta mobilità (PRM), sottolineando un chiaro impegno anche verso l’inclusione e l’accessibilità del servizio.

La qualità del viaggio, inoltre, è ulteriormente garantita dalla presenza dei sistemi di assistenza elettronica alla guida ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), elementi chiave per garantire standard elevati e tutelare la sicurezza dei passeggeri e del personale.

Comfort e connettività a bordo: l’esperienza di viaggio al primo posto

Ogni autobus presenta inoltre dettagli e dispositivi selezionati per massimizzare il comfort e la produttività dei passeggeri durante il viaggio.

A bordo, ad esempio, i passeggeri troveranno sedili reclinabili con poggiapiedi regolabili, tavolini individuali e un’efficace sistema di illuminazione. Presenti anche monitor informativi, un impianto di climatizzazione e altri servizi (come Wi-Fi e reti USB) per garantire un viaggio piacevole anche su lunghe distanze.

Potrebbe interessarti anche: Turismo in bus, AN.BTI: le sfide tra ZTL, autisti, incentivi e sicurezza