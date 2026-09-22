Viaggi in sicurezza, Busitalia del Gruppo FS ottiene tre stelle dal FIA Road Safety Index
Analisi dei dati, tecnologie di bordo e passeggeri al centro: le 3 stelle FIA sintetizzano la strategia del Gruppo FS nel trasporto passeggeri.
Dietro la gestione di un’ampia rete di trasporto passeggeri su gomma si cela una struttura complessa dedicata alla riduzione dei rischi stradali. Un impegno confermato dal conseguimento delle tre stelle nel FIA Road Safety Index da parte di Busitalia, società del Gruppo FS. A conferire il riconoscimento è la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), l’organo di governo mondiale del motorsport e la federazione che riunisce le organizzazioni per la mobilità di tutto il mondo.
Il protocollo sviluppato dalla federazione applica una metodologia basata sui dati per individuare dove si concentrano i pericoli e per pianificare interventi mirati, con l’obiettivo di rendere più sicuri gli spostamenti dei propri dipendenti e di tutti gli utenti della strada. Ottenere la qualifica a tre stelle significa, nello specifico, dimostrare una gestione efficace dei fattori di rischio nell’operatività quotidiana, creando il presupposto per scalare il sistema di valutazione fino al traguardo massimo di cinque stelle, introdotto di recente.
La sicurezza a bordo della flotta Busitalia
Dietro i 111 milioni di chilometri percorsi ogni anno su e giù per l’Italia dalla rete di Busitalia, c’è un’infrastruttura mossa dall’impegno di oltre tremila persone e da una flotta di duemila veicoli.
Mantenere elevati gli standard di tutela su una rete così vasta richiede infatti un presidio continuo, che la società del Gruppo FS garantisce attraverso soluzioni tecnologiche avanzate.
La protezione a bordo poggia infatti su dispositivi capaci di rilevare gli angoli ciechi, sistemi di frenata automatica d’emergenza, telecamere a copertura perimetrale completa e un tracciamento costante della velocità.
Verso l’eccellenza delle cinque stelle
Come sottolineato dal presidente Flavio Nogara, per Busitalia la tutela delle persone non rappresenta una semplice priorità operativa, bensì il pilastro che orienta ogni decisione della società sul territorio.
In quest’ottica, la metodologia sviluppata dalla FIA rappresenta un riconoscimento ufficiale per quantificare l’impatto stradale e tracciare un percorso graduale verso il vertice delle cinque stelle.
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